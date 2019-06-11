名廚斥南北大道關閉休息站 “我妻被迫路旁小解”

（八打靈再也10日訊）本地名廚拿督法茲力申訴，他與妻子於開齋節假期結束後，駕車從檳城返回吉隆坡時，總共花費了13個小時的車程，而在這過程中，造成他的行車壓力的並非塞車的路況，而是南北大道多個休息站閉門不開，甚至導致其妻子被迫在路旁小解，以解尿急之窘境。

對此，大道公司回應，該公司如此安排，主要是避免加劇交通堵塞問題。

法茲力週一通過Instagram發佈一則貼文，申訴他對大道公司的上述安排的不滿。

“很多人因迫於無奈而被迫在路邊或叢林小便，其中包括我的妻子。……為何南北大道的休息站的關閉如此沒有策略性？”

針對此事，南北大道公司負責人說，南北大道僅關閉了霹靂河休息站及新邦波賴休息站。

“至於其他的休息站則只是在交通擁堵的時段，若發現沒有供車輛停泊的空位，才採取關閉休息站的策略，一切視車流量而定。”

“在加油站方面，駕駛者在添油後有兩個去處，而他們可以選擇停在油站附近，或選擇離開並回到大道上。”

他強調，交通擁堵之際，若當局允許車輛湧進休息站，那將加劇交通擁堵的問題，甚至會出現過多車輛在等候進入休息站並出現車龍長長的現象。

“根據以往經驗，若我們開放讓車輛不斷地進來，一輛接著一輛排隊，將會導致休息站區域陷入長達數十公里的車龍的窘境。因此，每當大道出現交通擁堵的情況時，大道休息站就會採取不定時‘關開’策略來應對。”