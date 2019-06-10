抽風口潛店鋸保險房 匪掃光金飾一件不剩

（沙亞南10日訊）金店業者因開齋節休業而返鄉過節，讓匪徒有機可趁而潛入爆竊金店，盜走店內所有金飾產品，初步估計，業者至少損失約500萬令吉！

據了解，沙亞南第7區一間金店業者今早準備開店營業時，才驚見店內的“保險房”已遭人撬開，里面的4個保險箱全遭破壞，所有金飾也被偷空，一件都不剩。

有關金店業者是配合開齋佳節的來臨，而從上周二（4日）開始人關店後返回吉蘭丹過節；直到今早10時準備開店營業，才揭發金店遭爆竊。

破壞店內警報系統

沙亞南警區主任巴哈魯丁披露，警方初步調查發現，匪徒應該超過3人，爆竊手法非常熟練，看準業者回鄉多天，選在開齋節的第三天，即上周五淩晨約2時左右，撬開後巷的抽風口後爬入店內幹案。

他表示，匪徒擁有非常充足時間，利用“粉碎機”工具（Grinder）擊破保險房後，再逐一鋸開保險箱的鎖頭 ，掃走店內的所有金飾，接著輕松打開後門逃走。

他說，警方今早接獲投報後馬上派人到場調查，並將調閱附近商店的閉路電視畫面，以鑒定匪徒身份和幹案過程。

“這些匪徒的幹案手法熟練，爆竊金店時也破壞了店內的警報系統及拔掉閉路電視電線。”

巴哈魯丁指出，從保險房和保險箱遭破壞的程度推測，匪徒是利用專門磨鐵的工具“鋸開”保險房和保險箱，遭掃走的金飾，估計令業者損失約500萬令吉。

熟悉店屋結構 匪鎖定目標下手

巴哈魯丁聲稱，此宗爆竊案是沙亞南今年開齋節期間，唯一發生的金店爆竊案。

他表示，這家位於第7區的金店甫在今年初營業，此次是首次遭人爆竊。

他說，警方相信匪徒鎖定目標一段時間後才下手，尤其是匪徒似乎非常了解店屋的結構。

他提到，幹案的匪徒懂得打穿抽風口再爬入店內，從天花板跳下，直接鎖定保險房的位置，顯然幹案手法相當專業。

他也籲請所有業者嚴謹留意後巷的通風口，加強保安措施，避免讓匪徒有機可乘。

“警方已援引刑事法典第457條文（破門行竊）調查此案。”