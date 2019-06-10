我不是老千 美后稱遭誣衊吞公款









（吉隆坡10日訊）一名榮獲多項選美賽事桂冠的美後申訴，她在2018年與一對彭姓兄妹聯合舉辦世界華埠太太競選賽事，但賽事結束後，疑遭人誣衊她侵吞公司財務，甚至在臉書各大吹水站張貼她的照片和名字，指摘她是老千及進行人身攻擊，讓她名譽受損。

50歲的女事主梅艷菁，曾奪得馬來西亞國際環球太太2012年冠軍及馬來西亞國際全球皇後雙料2012年冠軍，同時也是MCT世界華埠太太馬來西亞主席暨全馬總代理。

她周一在民主行動黨公共投訴局主任游佳豪陪同下召開記者會說，她在去年飛赴香港取得世界華埠太太賽事的全馬總代理權後，便與彭姓男子合夥註冊公司及開設聯名戶頭，一起籌辦去年11月舉辦的選美賽事；由於彭姓男子表示公司不便放自己的名字，因此便把對方妹妹的名字加進公司，3人一同合作。

梅艷菁提到，由於她過去經常從事慈善工作及參加選美賽事，認識不少圈中人士，因此比賽的大小事宜都由她全權負責，包括應酬拉贊助、找化妝師、司儀及售賣餐席等，每一筆賬目她都有保留匯款收據，全部都如實呈報交給公司。

3次會面核對賬目

她披露，在選美賽事結束後，她也三度與彭氏兄妹接洽核對賬目，提呈所有收據和文件證明，而彭姓男子的妹妹彭小姐也找了相熟會計師來處理賬目，並沒發現任何問題，但有人卻認定她有騙公司錢之嫌。

“彭小姐有說要花1萬令吉的費用，請其他會計師來處理賬目，但我提出反對，因為找人做賬目根本不需那麼多錢，我可以接受他們去找想要的會計師，但卻不必花這麼多錢，這筆錢拿去還債給那些承包商和供應商更好。”

梅艷菁表示，她是於4月份驚覺自己的照片被人放到臉書的各大吹水站和社交平台，照片中標簽她為老千，說她私吞了賽事捐款等，而發帖人她完全不認識，倒是發現彭氏兄妹在貼文下積極留言，不斷展開人身攻擊和誣衊，甚至指她不願出來對賬。

“我前後共出來和他們對賬3次，我實在不知道他們這樣做的動機是什麼，如果真的是賬目有問題，那麼就應該出來面對面談判，有證據的話也可報警處理，對我採取法律行動，而不是透過不實的網上攻擊方式，毀謗我的名譽。”

欠承包單位逾4萬 聯名戶頭沒錢還債

梅艷菁披露，賽事結束至今，他們的公司還拖欠各承包單位逾4萬令吉債務，然而，現在她與彭氏開設的聯名戶頭已沒錢了，錢去了哪里她也毫無頭緒。

她表示，彭小姐在賽事後曾聲稱，會從戶頭提取1萬5000令吉繳付給餐席供應商，但隨後又否認；她曾親自到銀行取得交易往來記錄，證實的確有這筆款項的交易記錄。

另外，彭氏也負責賣出了15桌的餐席，但那些錢並沒匯進公司的戶頭，據了解是後者要用餐席錢填補之前籌備賽事的支出。

“我認為，即便她之前有自費出錢，也應該先把15張餐席的錢放入公司戶頭，之後我們再把自費的錢退回，這樣的做法才合理。”

滿遲遲沒找會計師做

梅艷菁說，所有賬單收據如今都在彭氏手中，而對方又遲遲沒找會計師做賬，讓她感到費解。

她指出，在網上對她實施的惡意中傷，已導致她在其他國家籌辦的選美賽事工作全面停擺，同時也令她擔心，日後沒贊助商和供應商願意再找她合作。

為此，梅艷菁希望透過今日的記者會澄清，自己並沒私吞公司的任何錢，促彭氏兄妹盡快找會計師厘清所有賬目，並把15桌的餐席錢退回給公司，雙方共同面對剩餘的欠債。

游佳豪：勿在網上節外生枝 雙方應面談厘清問題

聯邦直轄區公共投訴局主任游佳豪指出，梅艷菁召開記者會的目的是想解決問題，不想繼續在網絡上節外生枝，倘若彭氏有意面談的話，投訴局願意借出平台讓雙方當面厘清。

“如果真的存在有待厘清的賬目，應坐下來心平氣和的談，一起解決問題，有問題的話也可報警處理。”

他表示，倘若彭氏不願單獨面對女事主，可致電該投訴局（03-62428606），他們願意借出會議室給雙方並協助調節上述糾紛。

不認同美後辦賽事沒出錢 彭小姐願當面對談

記者會結束後，記者撥電給彭小姐加以求證有關梅艷菁的說詞，彭小姐在電話的另一頭提到，整個事件過程冗長，並非三言兩語能解釋清楚，但她表示願意在投訴局的陪同下，與女事主當面對談，或不排除召開記者會給予反駁。

她提到，籌辦一場選美賽事盈利本來就不多，賽事當晚宴開55桌，而梅艷菁就負責其中33桌，但有其中30桌竟然是以免費饋贈方式送出，讓人難以接受。

“她說那30桌是送出去的，我要求她交出完整名單，她只給了部分，另外的一部分則有待厘清。”

她聲稱，現在他們的確還在拖欠供應商的錢，同時也不認同梅氏在籌辦賽事過程中不曾掏錢，都是她和哥哥兩人先自掏腰包墊付的作法。