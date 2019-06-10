【威南新機場計劃】林冠英：連財政部都不知情 斥星報報導挑撥離間

（檳城10日訊）財政部長林冠英說，連財政部、交通部，還有檳城及吉打州政府都完全不知道今天《星報》封面頭條繪聲繪影所謂的數百億令吉兩項檳州威省國際機場計劃書，但《星報》卻可以無中生有“爆料”有兩項新的機場計劃將取代原有位於峇六拜的檳城國際機場，而且還會威脅私人融資的居林國際機場。

“《星報》的報導無疑對傳輸與運輸業造成極大的混淆，因為該報導根本無法出示到底是誰出席匯報會或誰接受這項獻議。目前即使是交通部長陸兆福及吉打州州務大臣慕克里也已經告知我，他們根本不知道這兩項所謂的新機場計劃書。”

他今日發文告說，檳州首席部長也發聲明指出檳州政府完全不知道這回事。需知，任何批準在檳城都得非常慎重，因為牽涉土地課題。除非馬華所擁有的《星報》能出示證據展現負責任的新聞操守，而不是虛構兼幻想聯邦政府已考慮報導中所謂的計劃書。

“《星報》如此胡亂含血噴人，企圖挑撥離間的報導方式，根本有違應有的新聞專業。”

他說，因為這種無中生有的報導根本是不公平地要破壞政府的形象，該報道企圖誤導及妖魔化聯邦政府要強行逾越州政府或人民，考慮在數千公頃的稻田地段及5000公頃的填海地，一意孤行地執行大型計劃。

“請容我重申，依據2019年財政預算案，聯邦政府的立場非常清楚，那就是將檳機場現有每年650萬乘客流量，擴增到每年1600萬乘客，有關擴建工程將分兩個階段進行。”

他說，檳機場現有的乘客流量為每年800萬，建議中的每年1600萬乘客流量將能夠應付至2030年。未來，它還能擴建至容納2000萬乘客。至於居林國際機場方面，聯邦政府正在等待企劃書的提呈，有關工程將在私人融資下進行，不需聯邦政府的支出任何費用。（SEH）