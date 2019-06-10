馬大醫院聯合港醫院 成功移植肝臟棘手個案

（吉隆坡10日訊）在香港瑪麗醫院肝臟移植團隊第四次前來配合下，馬大醫藥中心肝臟移植團隊於5月7日成功為54歲印裔肝硬化病人丹米爾斯溫進行肝臟移植手術。

米爾斯溫在馬大醫藥中心成人肝臟科醫生山濟教授和肝臟移植協會執行秘書余寶枟前來探望獲準出院的他時，非常感激馬大醫藥中心肝臟移植團隊及香港瑪麗醫院肝臟移植團隊救了他一命，讓他的生命得以延續。

香港瑪麗醫院肝臟移植團隊不論在技術或臨床方面已經有38年的經驗，從1991年開始做肝臟移植手術以來，截至2018年已經做了1407宗手術。

馬大醫藥中心肝臟移植科曾於2008年委派肝臟移植團隊前往瑪麗醫院接受一年的培訓，雙方並達致協議，接下來的個案，手術會在馬大醫藥中心進行，瑪麗醫院肝臟移植團隊將會前來配合手術的進行。

肝硬化多年具挑戰性

香港瑪麗醫院肝臟移植科醫生陳智仁教授說，這一次是他們與馬大醫藥中心第四度合作，也是合作以來唯一一宗最具挑戰性及最棘手的手術，因為病人的肝臟因硬化及萎縮多年，導致靜脈內有瘀血淤積。

“這情況在手術前是無法檢驗及發現，要在新的肝移植進去後接駁血管的時候才會發現，我們是在新的肝移植進去時，才發現病人血液不能循環。”

他說，對於這種情況，瑪麗醫院肝臟移植科曾經有過這方面的經驗，他們當時建議重組病人接駁肝臟的動脈重組，而要做接駁動脈的手術，必須要有一定熟練的技術，讓他感覺非常欣慰的，馬大肝臟醫藥團隊做到了。

陳智仁教授稱贊馬大肝臟移植團隊的技術有明顯的進步，而且雙方團隊也都非常有默契。

“這宗手術全程是由馬大肝臟外科醫生親自操刀，相比之前的個案，這宗手術完成的時間縮短了至少5個小時。”

全程從旁給予指導及配合的港瑪麗醫院手術團隊，包括陳智仁教授、竺兆豪教授和黃田鎮醫生。

馬大醫藥中心肝臟移植科團隊包括楊文錕教授、高炳順教授、莫哈末法迪醫生、羅珮珊教授、諾嘉菡哈尼茵醫生、黃於溦醫生和孔俊傑醫生。