首相：耐心服務人民 公僕須克制貪念

（馬六甲10日訊）首相敦馬哈迪醫生說，公務員必須克制貪念以免涉貪，當与人民接触時保持耐心勿輕易動怒，并全心全意地完成工作，因為這是一項委托。

他指出，政府嚴正看待公共領域涉及貪污和濫權的課題，因此，肅貪是從上至下所有階級的責任。

他說，全面的國家反貪計划已在早前出爐，以提醒及警告所有領袖，有關國家和人民絕不接受貪污。他說：“無法輕易及快捷達到此目標，但必須從制定基本的原則開始，該些原則將以治理和廉正為主軸塑造文化及体制。”

完成委托勿易怒

他今日在“首相与馬六甲州公務員會面”活動上發表演詞時，這么說。出席者包括馬六甲首席部長阿德里、州行政議員及公務員。

馬哈迪說，政府必須采取的打貪措施是提升政府采購的績效和透明度、加強執法机构誠信、強化問責及政治誠信、促進公司的良好管治、加強服務傳遞效率及提升司法体制誠信。

他說，若公務員沒做好所賦予的委托，政府行政机制將出差錯，最終影響人民對公務員的信任及摧毀公共服務的整体形象。

有鑑于此，他說，政府和人民對公務員寄予厚望，以便他們成為廉潔、高效及值得信賴的行政机制。（TTK）

促中立勿受黨箝制

首相也促請國內公務員在履行職責時保持中立，同時不受執政党箝制。

他提醒公務員必須遵守政府制定的政策及措施，确保繼續有效治理國家。

“在去年大選后，中央及州政府更替，要為過去對抗政府的反對党服務會感覺奇怪。有時候是相當困難要我們把對前朝政府的忠誠轉移到新政府。”

“因此，我們接受民主制度，而民主制度有時會透過大選替換政府，因為我們須謹記公務員不該受執政党箝制。”

此外，馬哈迪提醒公務員必須掌握最新知識及技能，以保持競爭力。

他說，這很重要，因為我國正面臨工業革命4.0，自動化技術如物聯网、大數据、綜合系統及云計算，將直接改變工作常態。

“因此，公共服務在這科技洪流中無法獨善其身。工業4.0將成為政府管理系統轉型進程的催化劑。”

“所有政府机构都必須确保公務員不被淘汰，反之能夠与時并進，通過各种措施掌握最新技能，如國家工業政策4.0所提到的提高技能及再培訓技能。”

他希望公務員了解若能夠很好執行公務是神圣的，而基于這信心，公務員必須繼續保持卓越，進而能在世界及未來受惠。