【納吉SRC案】指時任首相納吉是大老闆 證人批貸款或受影響

（吉隆坡10日訊）前首相拿督斯里納吉涉及SRC國際公司4200萬令吉的洗錢案，周一進入第21天的審訊。第38名證人─公務員退休基金局（KWAP）前首席執行員拿督阿茜安聲稱，時任首相兼財政部長納吉是她的“大老板”，所以她不否認在審批SRC的貸款申請過程中，會有一定影響。

針對SRC公司在誌期2011年6月3日申請39億5000萬令吉貸款信函中，有納吉的親筆標注一事，她則表明，這在法律上非強制性，但有關信函中的標注來自納吉，是掌管公務員退休基金局的人，所以她稱他為“大老板”，也不否認對事件有一定程度影響。

她在5月28日供證時提到，納吉的特別官員阿茲林於2011年6月約她在一間酒店大廳會晤，並交給她SRC公司申請39億5000萬令吉貸款信函，里面有納吉親筆標注“我同意這項建議”的字眼。

納吉的首席辯護律師丹斯里沙菲宜則在盤問時，試圖向阿茜安確定，她口中所謂的影響是否來自她的“自我誘導”（self induced）。

阿茜安聲稱，她作為時任公務員退休基金局首席執行員，有責任保護該局的利益，確保不會在投資中蒙受損失，而她所提及的影響是在貸款過程的協調方面。

“不論是什麼影響和怎樣判斷，我絕不做出一些違反法令的行為。”

兩人在庭上的對答如下：

沙菲宜：所謂的影響，如果真有發生，是自我誘導嗎？

阿茜安：你是問我的意見嗎？

沙菲宜：不是。

阿茜安：我是否被迫或受影響，我是回應之前的問題。

沙菲宜：我會問得非常細節，你說有影響力，那是你自己誘導的嗎？

阿茜安：我不認為在上司提出這樣的要求時，會有奇怪的反應。

沙菲宜：你說他是你的“大老板”？

阿茜安：我是這樣說的。

沙菲宜：那是因為職位的結構嗎？

阿茜安：是的。

SRC公司前董事會主席 不滿聶法依法管理離職

前首相拿督斯里納吉涉及SRC國際公司4200萬令吉洗錢案的第39名證人，即SRC公司前董事會主席丹斯里依斯密依斯邁說，他在2014年8月15日已離職，原因是他不認同該公司首席執行員聶法依法的管理，特別是在處理財務和賬戶的方式。

他在副檢察司拿督依薩尤索夫的盤問下說，納吉是SRC公司的名譽顧問，日常運作則由兼任董事經理的聶法依沙全權負責。

他表示，他是在2014年5月6日提交辭呈，並於8月15日正式離職；而在5月至8月期間，他並沒執行職務。

他是在納吉委任下，於2009年開始出任財政部長機構下的一馬公司（1MDB）非執行董事，並於2011年8月1日與其他4人被納吉任命為SRC公司董事和董事會主席。其他4人是拿督蘇博耶辛、拿督仄阿都拉、拿督沙魯阿茲拉和聶法依沙。

依斯密依斯邁指出，他辭職是因為不認同聶法依沙的管理，他會向董事會提交所有類型的投資文件，以便董事會作出決策和SRC公司對每一項目采取後續行動。

他解釋，聶法依沙是SRC公司董事會與納吉間的唯一聯系，所以，任何事項若需取得納吉的意見，或任何討論和決定要向納吉給予匯報，都需通過聶法依沙作為傳達。

他曾提出SRC公司日常運作的管理問題，聶法依沙總是回應說，有關問題已被討論和獲政府批準；在他看來，對方提到的政府應是指納吉。

他清楚知道，納吉有權裁退他，並有絕對權力委任和裁退任何一名SRC公司董事。