李文材：專職醫療人員法令 23個醫療專業須註冊

（怡保10日訊）衛生部副部長李文材表示，衛生部將於年杪或明年正式實行2016年專職醫療人員法令（Allied Health Profession Act 2016），屆時涉及的23個醫療專業，包括物理治療、營養師、放射治療師、牙體技術師等等，都必須向該部註冊才可經營。

他今日為Garden物理治療中心主持開幕後在記者會表示，實行此法令是保障及提升相關醫療的專業地位。

他舉例，全球有71%的國家規定物理治療師必須註冊，而我國卻未在其中。

71%國家規定註冊

另外，他指出，我國的人口和物理治療師的比例是1比1萬人，這遠低於先進國的1比2000人的比例，顯示我國正面對著物理治療師不足的問題。有鑒於此，我國政府希望可透過衛生部與教育部的合作，培育更多的專業物理治療師，以達到國際1比5000人的標準。

“全球共有160萬名物理治療師，而我國目前共有3000名受過專業訓練的物理治療師，一半服務政府，一半則在私人界。”

他說，很多人對物理治療服務範圍的概念只局限於筋骨上，其實中風復原、心臟術後復原和肺部相關病癥，如哮喘等，都可通過物理治療來改善。

此外，如今是科技時代，流動性醫療是一項極具潛質的經營模式，他鼓勵醫療業者朝此方向發展，例如目前人們已可通過手機應用程式來獲得上門的醫療服務，非常便捷。

出席者還有怡保東區國會議員黃家和、桂和區州議員崔慈恩、怡保市議員吳國鋒和Garden物理治療中心董事張思源等。