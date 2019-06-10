捍衛檳機場 州政府沒聽聞建議遷威南

（檳城10日訊）在紛紛擾擾的吉打居林國際機場（KXP）課題上，如今有2家公司建議在威南相隔10公里的2個不同地點，建造一個全新的檳城國際機場。不過，檳州首席部長曹觀友表示對有關2份新機場提案的報道並不知情。

曹觀友說，檳州政府歡迎任何在州內或區域內開發新機場的提案。然而，州政府對《星報》今日有關2份新機場提案的報道，並不知情。

待提案提交再回應

他今日發文告說，檳州政府將繼續原定計劃，委託有關方面研究檳州及周邊地區未來對機場的需求。

“與此同時，檳州政府將等待有關提案被提交給我們後，再作回應。”

“檳州政府在此重申我們早前的立場，即任何新的機場提案不得危及檳城國際機場的角色和功能，以及檳州未來的發展。”

他說，任何此類提案需有利於檳州經濟和人民。

2公司提出新機場計劃 建議位置僅相隔10公里

根據《星報》引述消息報導，一家私營公司已向聯邦政府提出在檳城建設新機場的計劃，而另一家公司也即將開展同樣的計劃。

據知其中一項建議，稱為北馬國際機場（North Malaysia International Airport，簡稱NMIA），涉及收購數千公頃的稻田，而另一項建議，北部國際機場（Northern Region International Airport，簡稱NORIA），需從威南海岸開墾5000公頃土地。

上述2個建議中的位置，都在10公里範圍之內。

如果這些計劃能夠落實，那麼位於峇六拜的檳城國際機場（PIA），其命運也宣告終結。

據了解，如果NMIA計劃獲得批准，PIA的土地將會作為發展的交換條件。

《星報》引述消息透露，NMIA的位置，將耗資約10億令吉並覆蓋高達650公頃土地，將位於吉打、檳城和霹靂共享的邊境附近，但目前該地段仍是一片廣闊的稻田，而該計劃尚包括建設400公頃的貨運倉庫和物流設施。

“該公司提出了一個足夠大的機場，每年可處理1600萬人次乘客，並可擴展到2500萬人次。”

NMIA擬建火車連接檳 不要撥款僅要PIA土地

NMIA不只為3個州屬提供一個登機終端服務，還會建設一個單軌火車，供乘客在45分鐘內來回檳島和NMIA。

“這單軌路線全程57公里，與吉隆坡國際機場和吉隆坡中環火車站之間的火車連接大致相同，其路線包括連接巴東勿剎和吉隆坡的電動火車換乘站、峇都交灣工業區和檳島皇后灣廣場。”

他說，聯邦政府也對該公司呈交的NMIA計劃如此詳細感到驚訝，但他拒絕透露是那家公司參與此計劃。

不過，州政府可能對此計劃還不知情，因為其中一名行政議員被問及此事時，他表示第一次聽到此計劃。

該消息還說，該公司沒有“要求一分錢”來建造NMIA，但提議以PIA土地作為交換條件。

“在NMIA全面運作之前，他們甚至不需要土地。”

“該公司聲稱可籌集足夠資金，在通過開發PIA土地獲得投資回報之前，有能力完全建好NMIA。”

他補充，該公司也願意為收購威省南部土地提供資金。

他說，雖然目前PIA土地的估計價值為72億令吉，但其開發價值將超過兩倍並足以使NMIA具有“巨大”的商業可行性。

NORIA擬建工業漁港 改進威南水產養殖業

另一項提案NORIA，包括建設工業漁業港口、對威省南部檳城水產養殖業進行重大改進，以及全新的電子工業區。

另有消息來源透露，這計劃需在第二檳橋和檳城/霹靂邊界之間開墾5000公頃土地。

“這將會是一座島嶼，而在機場頂部，它將成為半島最大的水產養殖和深海漁業中心。”

消息人士補充，該漁港將支持安達曼海甚至印度洋的金槍魚捕撈活動，同時每年可養殖超過3萬000噸鹽和鹹淡水魚，並成為我國半島和新加坡養殖魚類的最大來源。

他說，NORIA計劃也包括一個大型的電子工業區。

“霹靂北部和吉打南部的人口將成為該工業區的最大受益者，因為它將創造數以萬計的新工作崗位。”

他說，該公司也研究在吉打建設內陸港口，並通過鐵路銜接NORIA。

“該公司的計劃很快就會正式提交給聯邦政府。”

消息人士稱，KXP計劃“不會一成不變”，畢竟它太靠近雙溪大年，又離開霹靂太遠。

聯邦政府是在今年3月宣佈，耗資16億令吉的KXP已被批准為私人融資計劃，並將通過公開招標方式挑選發展商。

吉打各行業都歡迎KXP的興建，但檳城商家卻擔心它會衝擊並導致檳機場關閉。

曾聽過相關建議 吳俊益：沒跟進

檳州交通委員會成員吳俊益州議員指出，他之前曾聽聞有私人界建議要建“北馬國際機場”，不過那只是“建議”，所以他沒有進一步跟進。

“我有聽說有私人公司建議在北馬三州的策略地點建議要建國際機場，並以地換地的方式進行，但建議書完全沒有通過檳州交通委員會，所以州政府沒有相關的消息。”

他說，其實任何一間公司都可以做出“建議”，批或不批是聯邦政府的權限。 我只把這份建議書當作一份私人界的商業計劃書。

據他了解，有關機場建議建在威南高淵港口和北霹靂邊界一座稻田。至於另一份建議在威南岸外填海計劃，他則是第一次聽

無論如何，吳俊益認為，當務之急應該是立即擴建檳城國際機場，任何再建機場的建議都不應影嚮現有機場的角色與功能。

檳機場或被關 胡棟強：首長應捍衛

民政黨全國署理主席胡棟強說，如果檳州南部興建北馬國際機場的報道屬實，位於峇六拜的檳城國際機場將會難逃關閉命運，曹觀友身為檳州首席部長應該捍衛這富有歷史和意義價值的檳機場，並爭取為這機場擴建，而不是在霹靂州和檳州的邊界在設立新的國際機場。

他今日發文告說，他對這消息感到驚訝，因為，一旦屬實，這是否會打擊檳州經濟發展？尤其是導致峇六拜自由貿易工業區走入沒落？曹觀友必須正面的回答這些疑問。

也是檳州民政黨主席的胡棟強說，當初已故首席部長敦林蒼祐醫生要在峇六拜興建工業區和機場。其中一個原因就是要完善工業的物流，這個因素也讓峇六拜自由貿易工業區繁榮超過40年光景到今天。