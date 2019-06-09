全球29城聲援 港逾50萬人怒吼 反逃犯條例















（香港9日訊）香港政府修訂《逃犯條例》引爆港人憤怒，香港民間人權陣線發起反送中大遊行，上街抗議人數超過2003年七一大遊行的50萬人。當天更有12國、29個城市聲援香港大遊行。

修訂《逃犯條例》被稱作“送中”條例，即把港人送到中國面對審訊。該遊行的終點是香港立法會，《逃犯條例》修訂草案週三將在立法會進行二讀辯論，並預定於本月底前通過。

不少社會人士針對修例發聲，歌手何韻詩質疑修例通過後能否保住香港的言論、創作等自由，認為這不只是政治問題，而是影響到民生。

2003年來規模最大

國際記者聯會、無國界記者、保護記者委員會等多個新聞工作者組織在遊行前發表聲明，認為條例若通過，會使香港記者及他們的消息來源可能面對中國的刑事審訊。國際記者聯會認為，修訂通過將會對涉及報導中國新聞的記者及告密者，產生寒蟬效應，進一步打擊香港的新聞自由。

民陣預定的集合時間為下午2時半，出發時間為下午3時。不過，中午1時許，已有大量遊行者湧入維園草地，未及2時半，警方已不斷促遊行隊伍出發。民陣於下午2時21分宣布提早出發，隊頭在近4時已到達立法會外示威區，到下午5時，隊尾仍在維園，甚至有市民仍未能進入維園。

預演包圍立法會

民陣副召集人陳皓恒在下午6時宣佈，遊行人數已超過2003年七一大遊行的50萬人，具體數字仍在統計中。

民陣在下午宣布預演包圍立法會行動，強調是以和平理性非暴力形式。民陣指，這次亦非最後一戰，若特首林鄭月娥在修訂案堅持不讓步，香港人亦不會退縮。民陣早前表示，若林鄭政府不聽從民意撤回修例，不排除會在立法會審議時包圍立法會。

港府立場不變

誓要立法會通過修法

面對民眾大示威以逼迫政府撤回草案，港府與北京方面的態度迄今卻未變，仍致力要讓立法會早日通過修法。

有媒體分析，當前泛民的策略是發動更多人上街，以逼迫港府讓步，撤回修訂草案。不過，港府和北京方面暫時沒有讓步跡象。北京在香港經營的《大公報》今天甚至刊登署名文章指出，應對泛民的策略只有一個，就是速戰速決、盡早對草案完成表決。

有分析指，掌管港澳事務的中共中央政治局常委、國務院副總理韓正此前已公開表態支持港府的修法工作，其談話代表北京高層的決定，要推翻並不容易。