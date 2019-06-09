享壽80歲 台藝人馬如龍病逝

（台北訊）台灣資深藝人馬如龍今周日下午5時47分因肺腺癌過世，享壽80歲。

據了解，馬如龍生前最後一段路，是太太陪在身邊。去年11月他被目擊到全身插管住院，小女兒更為了替爸爸沖喜，同月和男友登記結婚，6月初動完手術後，因小腸破裂引發敗血症，人陷入昏迷，緊急送入加護病房急救，還裝上葉克膜，但最後仍敵不過病魔逝世，留給親友不捨及悲慟。

馬如龍早先已有兩次婚姻，前兩任妻子生下5個孩子。26歲的沛小嵐不顧眾人反對嫁給他，之後又生了2個小孩，還養了弟弟的遺孤，一肩扛起9個小孩的教育和生活。馬如龍一家人3月30日才在家中慶祝馬如龍80歲大壽，全部的人都笑得相當燦爛開心，馬如龍也興奮地拔開壽桃還和寵溺地摸了摸孫女後開始閉眼許願，怎料5月18日時得知外孫騎車被撞身亡的消息悲慟不已，爆出病情因此突轉惡化。

马如龙原名黄政雄，第一部台语武侠剧是与凤飞飞合演的《燕双飞》，当时也为该部剧的制作人兼演员张宗荣以龙凤为名，帮他取了艺名“马如龙”，从此就开起了他的演艺之路，参演过的影视作品包括《包青天》、《亲戚不计较》、《紫色大道埕》等，而《海角七号》是他在时隔23年后再度登上大银幕演出要角，他扮演男主角范逸臣的继父又是镇民会代表主席，霸气与慈爱兼具，一举夺下金马奖最佳男配角，接著演出了另一部热卖国片《艋舺》，老年之后才真正在电影圈走红。