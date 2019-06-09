怕黑色頭髮 怕死人新聞 恐懼症害死她？

（新山9日訊）工作實習期間備受信心打擊，加上害怕看到臉書上噩耗的新聞，一名對頭髮黑色也感到害怕的25歲女子，自本月6日（星期四）早上出門“買早餐”後一去不返，翌日被人發現浮屍在新山金海灣一帶海域。

根據死者林月美的二哥林勇達（27歲，理髮師）今早在妹妹靈堂前受訪時形容，月美是他排行第三的小妹，她在出事的數天前一反常態，包括平時嫌棄母親太早出門吃早餐的她，卻願意陪著媽媽早起吃早餐、看電影、唱KTV，出事前一天更異常安靜，還不住叫他的小名“阿達、阿達”，之後還落下一滴眼淚。

買早餐一去不返

“小妹很怕看到黑色的頭髮，她失蹤的前一天，還要求我幫忙染髮。”

林勇達表示，月美於本月6日（星期四）外出一整天沒回家，翌日7日（星期五）家人通過四處打聽和透過臉書貼文找人，最後卻於昨日（星期六）下午2時許，接獲妹妹逝世的噩耗。

他指出，根據警方消息，一名公眾於本月7日（星期五）下午時分發現月美的遺體，後來有熱心人士從臉書看到尋人啟事時，才於昨日（星期六）找到家屬前往認屍。

據瞭解，死者失蹤當天早上7時自行開車出外，期間隨身沒有帶著錢包，手機也關機，警方在發現遺體的岸邊找到死者死前所駕駛的轎車。

林勇達指出，月美生前進修報讀會計課程，還到一家會計公司實習，惟希望成為專業人士的她卻在工作實習時遭遇挫折，沒有想到（學會計）路途艱難，加上受臉書的影響，可能種種壓力加上心理恐懼，最終發生了悲劇。

實習壓力大打擊信心 臉書最後貼文“有心事”

死者林月美的臉書最後一次貼文，是在5月21日，轉發一則題為“有心事”的抖音錄影，畫面是一隻小狗從高樓露台望向遠處的背影。

根據林勇達表示，月美是在今年農曆新年之後，從新加坡服務業辭工，從半工半讀，轉為專心修讀會計，希望可以有一份專業的職業，並且在一家公司邊讀書邊實習，時間長達一個月。

他說，月美因為不堪公司環境壓力，而在兩個月前辭職，專心在家準備應付今年年尾的考試。

他表示，月美在辭職後，一直提起實習時的不愉快，包括不堪一直被催促“快點，快點”，得把手上的工作迅速做完。

“她只是剛接觸會計工作，是個實習生，動作難免會慢。”

此外，他表示，在實習公司的不愉快完全打擊了月美的自信心，讓她甚至想放棄修讀會計，一直情緒很消極，也不斷重訴公司的不好，還說不再喜歡這份職業。

透露雲會抖動怕鬼怪 月美害怕看死新聞

林勇達表示，月美在近期以來，曾有一次向母親表示，天空的雲會抖動，還會說自己害怕鬼怪，而且遇到鬼怪的事情。

他表示，月美曾不止一次表示，害怕看到臉書出現的舊新聞預告，尤其是有關死人的新聞，除了實習時期帶來的壓力，也累積了心理懼怕，情緒化過甚。

“她甚至因為害怕看到這些廣告（舊新聞預告），而將自己的手機丟掉，我們為此還特別給了她另一台備用手機。”

此外，他表示，月美在出事之前，還詢問父親，為何自己的銀行戶頭存款變少，似乎有害怕錢財被人盜用的情緒。

兄：平時很抗拒 出事前願與母吃早餐

林勇達表示，本月3日（星期一）至5日（星期三）這連續3天，是月美行跡最為異常的時候，先是母親在星期一時發現月美一反常態地願意起早與母親吃早餐，而平時她對這件事情都很抗拒。

在新加坡工作的他表示，自己每逢星期三都會回到新山的住家，他於本月5日如常回家，卻發現月美有很多怪異的動作，包括一直喊著他的小名，最後還落淚。

“我有詢問她怎麼了，但她都異常安靜，沒有告訴我發生什麼事。”

“一直到隔天月美一整天不知所蹤，到隔天我們在她房內找出了錢包，開始心想不妙。”

他說，他和家人是於昨日下午接獲月美逝世的噩耗，並於當晚前往認屍。

他表示，母親發現，月美的遺體，頭部後腦爆開，右邊額頭有傷痕，惟，目前尚未知道這些傷痕從何而來，還需法醫鑒定。

父：女兒買早餐沒帶錢包

死者的父親林育磷（58歲）指出，他育有2男一女，月美是他的幼女。

他說，按照平時作息，月美生前每天大約早上7時會出門買早餐，過後回家溫習功課。

他表示，當發現女兒失蹤後，他們有立即報案，並且上網包括在臉書登尋人消息，惟隔了一天仍沒有消息，最後，在昨天下午大約2時許，卻接到了女兒逝世的噩耗。

“我不清楚為什麼她出門買早餐卻沒有帶著錢包，這是個謎。”

警未公佈詳情

根據報案內容，死者家屬是於本月7日，下午4時31分，向依斯干達公主城警區報案。

至截稿前，警方尚未針對此案公佈詳情。

死者遺體靈堂目前設在在振林山路富貴紀念館，靈堂上放著死者生前喜愛的娃娃，一些是死者生前在玩夾娃娃機獲得的，一些是家人所送，全是她生前愛不釋手放在床邊陪伴的物品。