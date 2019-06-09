話望生原住民患肺炎 部長證實14人死







（話望生9日訊）首相署部長瓦達姆迪今午證實，丹州話望生縣瓜拉格巴迪部落（Bateq）原住民因為肺炎而病逝的共有14人！

他說，有關原住民病逝的日期是從5月2日至6月7日，這些原住民都住在吉蘭丹和彭亨州邊界處國家公園的附近。

“這之前，我們無法確定死亡數，因為有關部落的醫師和當局人員沒有任何聯繫，而且，原住民會不斷地在遷移，所以，族人的人口資料也難掌握。”

瓦達姆迪在丹州衛生局召開新聞發佈會時，這麼表示。出席有丹州希盟主席拿督胡桑慕沙、吉蘭丹州衛生局局長再尼胡欣。

他也披露，巴迪部落的186位原住民之中，有83人有被感染的跡象，其中1名36歲的女子和1名3歲的兒童病情嚴重。女子在瓜拉吉賴中央醫院接受治療，兒童則在哥打峇魯中央醫院。另外有37人接受門診治療、32人在話望生中央醫院、9人在瓜拉吉賴中央醫院、3人在話望生原住民診所（Rika）。

無論如何，他表示目前還沒有得到完整的報告，到底當地原住民是被怎樣的細菌感染，報告最快在明天出爐。

較早前，話望生警區主任莫哈末道菲指出，警方已針對多人病逝的消息展查，惟至今沒發現埋葬死者的墳墓。

另一方面，丹州希盟主席拿督胡桑慕沙促請當局展開調查，他昨晚發文告表示，巴迪部落原住民相信是飲用受污染的水源而面對健康威脅。他說，當局必須立即提供淨水，附近鐵礦也應受查和關注。