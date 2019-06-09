【3榴槤賣近千元風波】 談判破局 榴槤販將起訴 女事主：絕不道歉等接信







（檳城9日訊）3粒榴槤近千令吉風波的榴槤小販今天召開記者會聲稱，由於指責他砍顧客菜頭的女事主拒絕公開道歉，他明天將找律師起訴對方誹謗，討回清白。

中路榴槤專賣店的3名合夥人秦亞清、林克珉及林先生今日在檔口召開記者會說，他們和陳小姐在事發後曾見過一次面，以解決這次風波。

“我們也不想把事情鬧大，只要求對方公開道歉，包括在臉書和報章等道歉，但對方只願意私下和解及道歉，我們無法接受。”

“我們也不想走到這一步，但沒辦法。”

林先生：生意受影響

另一名合夥人林先生說，這場風波導致該檔口的生意下跌30至40巴仙，現在是榴槤高峰期，這對他們造成很大影響。

林先生說，事發後，貿消局也來檔口檢查，所有檢查都過關，該局只要求他們以多種語言列出價格，他們也提供檔口的單據、薪水開支等文件。

“這些文件我們已有，在準備齊全後會呈交給貿消局。”

他說，該局所給的期限是本月18日，他們會在期限前把所有文件呈上去。

秦亞清聲稱，陳小姐等人前來吃榴槤當天，閉路電視有拍下所有的過程。

“她（陳小姐）後來才到，她的朋友在選榴槤後，在秤榴槤時她的朋友都在看，包括秤過後開榴槤送上桌，整個過程都詳細拍下。”

他說，這片段是有力的證據，證明陳小姐的指責是無中生有的。

他說，陳小姐一直說那帖子是她朋友叫她發的，所以她只會私下和解及道歉，而不會公開道歉，這分明是推卸責任，所以他們商量後認為無法接受。

電眼攝下整個過程

“該帖是以她個人名字在臉書發佈，她理應以個人名義公開道歉。”

這起榴槤風波是因女事主陳小姐日前在個人臉書貼文引起，她在臉書指“吃3個不是很大的榴槤（2個黑刺和1個貓山王）要近千令吉，遊客來一定被當‘菜頭’”，結果引起網民熱烈討論。

女事主：絕不道歉等接信

此外，女事主陳小姐也在其臉書寫到，“我們之所以願意出面跟他談，是為了重申我們絕不可能道歉的立場：在FB上陳訴事實何來道歉可言？”

她重申，事件的過程並非如檔主所言，並指當初（檔主）真的沒秤給她們看。

“若非顧及道義想讓檔主可繼續營業，我們何必談？直接讓貿消部跟法庭裁定！我等著接他們的律師信，並不排除到貿消部立案，甚至還可請台灣的朋友安排時間再度到檳城來召開記者會，向大眾交待當天的過程。”