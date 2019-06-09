關稅局嚴查港口集裝箱 確保沒違禁塑廢料運進國

（吉隆坡9日訊）馬來西亞皇家關稅局保證嚴查所有港口的集裝箱，確保沒有任何違禁的塑廢料運進我國。

關稅局總監拿督巴迪阿都哈林告訴馬新社，該局也與國家固體廢料管理局（JPSPN）及環境局合作，一起杜絕非法引進洋垃圾。

“我們更嚴格檢查進入我國的集裝箱，特別是在巴生港口。”

“關稅局也參與政府設立的特別工作隊，嚴正看待非法引進洋垃圾的活動。”

媒體早前報道，執法單位檢查巴生港口數百個集裝箱，發現當中不少是非法引進的塑廢料，引起全國關注。

能源、技術、科學、氣候變化與環境部部長楊美盈於5月28日表示，有60個非法洋垃圾集裝箱將退回原產國，其中10個來自中國、美國、澳洲、日本、加拿大、沙地阿拉伯及英國。

另外，反貪污委員會證實接獲投報一間非法塑廢料加工廠在瓜拉冷岳仁嘉隆營業。

反貪會調查組主任拿督希米指出，去年接獲投報，經過調查及研究發現，該非法廠沒有涉及任何貪污元素。

“這案件調查應該交由地方政府及相關單位負責。”

他說，今年沒有接獲任何相關投報。

另一方面，雪蘭莪州反貪會主席拿督阿里亞斯說，反貪會去年逮捕一名男子涉嫌在開設非法塑廢料加工廠事件中收賄，對方已獲釋。

“這起案件至今還在調查中。”

詢及是否接獲投報巴生港口非法集裝箱涉及濫權與賄賂，阿里亞斯指出，反貪會沒有接獲相關投報。