開唱前缺氧 蔡琴調侃烏龍死訊









61岁的蔡琴可说是大马常客，今次重临云顶举办《有琴有艺演唱会》遇上高山症，上台前缺氧。她特别选唱经典歌曲《梦里相思》，因为这是她妈妈听这首歌来思念在天堂的丈夫。蔡琴唱完后哭著说：”爸妈他们相爱一辈子，现在爸爸在天上了。妈妈以前会跟我来云顶听我唱歌，她现在行动不方便，还好她没有跟著来，要不然她听我唱这首歌，又会想起爸爸。”

平时在台上说说笑笑的蔡琴，今次演唱额外感性。她赞《梦里相思》是一首好歌，会让人掉眼泪。她接著唱《情人的眼泪》心情激动，她形容这是真情流露，请大家原谅。唱歌唱了40年的蔡琴，很快就转换心情，演唱轻快的《落花流水》。

早前屡被传乌龙死讯的蔡琴，笑说：“我是货真价实的蔡琴。”虽然多次在云顶开唱，但今次上台前有缺氧的状况。她说：“昨天彩排的时候不满意，刚才我唱歌一直闭眼，有点喘不过气，但一睁开眼，天啊！（座无虚席）。”看到观众挥著青和蓝色的荧光棒，她十分开心，要教观众连张惠妹、蔡依林和周杰伦都不会玩的荧光棒方式，原来就是要观众跟著鼓声节奏，从慢到快挥舞荧光棒。

曲目：

出塞曲、跟我說愛我、抉擇、渡口、再愛我一次、南屏晚鐘、今宵多珍重、夢里相思、情人的眼淚、落花流水、海上花、假如我是真的、一生都給你、庭院深深+我是一片雲、新不了情、蝶衣、你的眼神、讀你、被遺忘的時光、恰似你的溫柔

安哥：我希望你愛