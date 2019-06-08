疑“ 倒油黨 ”製造車禍 5車3摩多打滑碰撞













（關丹8日訊）疑“ 倒油黨 ”在路面倒油，彭亨關丹一名男子開車返回吉隆坡途中，在巴生南區高架天橋處失控打滑，釀成5輛轎車及3輛摩多連環撞。

事主楊金福（31歲）受詢指出，意外發生後，他的右手臂被劃出一道皮外傷，而當時坐在旁邊的女友雖然沒受傷，卻飽受驚嚇。

幸未造成死亡意外

他透露，他的轎車是這起連環撞意外中的第二輛涉禍車輛，後面尚有3輛尾隨的轎車及3輛摩多也突然輪胎打滑而發生碰撞，雖然並未造成死亡意外，但司機、騎士及乘客都蒙受不同程度的外傷。

楊金福說，為了避開明天連假結束後，遊子紛紛回首都形成的交通堵塞，他們於今日凌晨3時許就從關丹出發往吉隆坡。

大約早上8時，他們抵達巴生南區警區總部附近的高架天橋時，前方一輛轎車突然失控打滑、旋轉並撞上防護欄，楊金福的車輛也緊接著打滑而發生碰撞，車頭及車尾嚴重損壞。

“之後，我們也目擊還有至少8輛車在這路段打滑，有一些司機及時穩住車輛而未涉及車禍。即使之後我聯絡了消拯局，要求當局協助清洗現場，但之後仍然有車輛失控打滑的情況。”

他表示，事發地點路面雖然潮濕，但他們的車輛行駛速度並不快，在駕駛操控上是相當穩定的，而許多車輛都是來到此地點才發生輪胎打滑的情況，因此極可能是有心人在道路上倒了油，製造人為的交通意外。

“我已經向當地警方報案，同時提醒其他駕駛人士小心駕駛，以防範這類惡行引發的意外。”