撐最後一口氣要求救外甥 吳桂珍念完電話號碼斷氣







（吉隆坡8日訊）昨晚在馬哈美魯路4人共車撞天橋柱釀成2死2傷的車禍事件中，一車人是在家中共度端午節吃過粽子後，再由死者之一的吳桂珍載送外甥女上班及順道載其他外甥遊車河，不料竟然會在返家途中釀禍。

最叫人痛心的是，吳桂珍在車禍後，還奪力爬出車外，撐著最後一口氣，向路人念出家人的電話號碼，要路人幫忙通知家人，以使救出年幼的外甥，唯她在交代之後即告斷了氣。

另外的憾事是，昨天2名被送入醫院搶救的傷者中，9歲的男童在與死神搏鬥8小時後，仍告不治，以致這起車禍再添加一亡魂。

3名死者分別是31歲的吳桂珍（41歲），以及她的外甥女黃婕敏（18歲），兩人皆在昨日命喪車禍現場，至於9歲外甥黃永恒則是在今日淩晨3時，在吉隆坡中央醫院宣告不治。另一名13歲傷者則仍在吉隆坡中央醫院留醫。4名死傷者都是來自雪州烏魯音峇魯新村。

吳桂珍的妹妹在醫院腦神經科病樓受訪時指出，她育有3女1男，永恒排行最小。

吃粽子後遊車河出事

她說，昨天在家裏吃過粽子後，因為20余歲的長女要到加影的餐館兼職，大姐桂珍便開車載她去上班。

“孩子們與大姨感情很好，他們也吵著要跟去，於是大家就開開心心的上車出門，當作去遊車河。”

她說，大姐載送長女到打工地點後，便開車回家，但卻不料到在半途出車禍。

“我不知道車禍如何發生，只是有路人告知，大姐在車禍後奪力爬出車外，向路人念出家人的電話號碼，請路人幫忙通知家人，說孩子遭遇禍快來救人，說完她便斷了氣。”

一夜間痛失大姐、二女兒和小兒子的吳女士，在受訪時也不斷拭淚，讓人望之心酸。

吳桂珍的小弟（31歲）披露，大姐未婚但有一名交往中的男友。平日大姐上班時是住在加影的宿舍，假日便回鄉與家人團聚，未料如今竟發生憾事。

他也披露，永恒在被人送入急診室後，診斷是頸骨破碎，唯他求生意志堅強，醫生也一度指他情況已經穩定，未料到了半夜他的傷勢突然惡化，於淩晨3時不治。

車禍中生還的傷者頭身擦傷，在接受治療後傷勢穩定，已轉入病房做進一步觀察，不過在遭逢車禍巨變後，她的情緒仍不穩定。

這起死亡車禍於昨晚約6時30分，發生在馬哈美魯路朝往市中心方向，事發時吳桂珍駕駛國產金絲雀轎車，載著3名死傷者途經事發地點時，疑失控而撞向路旁的天橋水泥柱。

吳桂珍和前座的黃婕敏因頭部重創當場身亡，後座的黃永恒和女傷者則受傷送入醫院急診室。

警方目前援引1987年陸路交通法令第41（1）條文調查此案。