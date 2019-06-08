敦馬：委拉蒂花成定局 蘇克里稱沒被辭職

（亞羅士打8日訊）首相敦馬哈迪說，委任拉蒂花為反貪污委員會主席並沒問題，這已是成定局，他亦不會“U轉”。

他說，他曾委任很多人，拉蒂花也只是他委任的其中一個官員，既然委任拉蒂花已成為定局，那就不會再改變，否則有人會說他突然U轉。

馬哈迪今午到孟達崙大臣官邸出席吉打州務大臣開齋節門戶開放活動上，針對媒体詢及公正黨主席拿督斯里安華要求馬哈迪解釋，為何委任拉蒂花一事沒經內閣議決以及違反競選宣言時，如此表示。

他說，他与安華的關系良好，而安華有權提問，而他也有權做出回答。

今天有逾3万名民眾出席吉大臣開齋節門戶開放活動，吉大臣拿督斯里慕克力与家人在官邸前派發青包給出席的小孩，場面熱鬧。

大會除了准備各式各樣的馬來傳統美食，如拉沙、炒果條及沙爹等，還有變形金剛大黃蜂及小丑現場自製氣球給民眾。

出席嘉賓除了吉打州行政議員、各部門官員外，尚包括吉打華人大會堂會長拿督鍾來福、副會長葉紹明、總務馮富光、婦女組主席鄭愛蒂、理事拿督許錦秋、拿督云炳坤、馬來西亞房地產發展商會（Rehda）吉州分會秘書黎家雄、委員林豔玉及馬碹心等。

蘇克里：自願縮短任期 就任表明做1年主席

（八打靈再也8日訊）甫卸任反貪污委員會主席職的拿督斯裡蘇克里表示，他並沒與首相敦馬哈迪有任何的意見不合，也不是因為不認同馬哈迪的看法而丟官。

他今日召開記者會鄭重澄清，他打從一開始任職就已表明，只會擔任反貪會主席一年。絕對不是社交媒體所指控般的“被辭職”。

他強調，他不是辭職，也不是遭人開除，而是自願縮短任期的期限。

他說明，縮短任期是他自己提出的要求，社交媒體上有許多負面、不實的留言，包括批評和誣蔑他，因此他覺得有必要召開一個記者會，回應上述不實的指控。

“我開始接任反貪會主席職時，就要求只擔任主席一年，現在是縮短服務年限，原本任期是在明年5月17日屆滿。我要離開一事並不是一個秘密，反貪會官員在5月份都知道了。”

完成涉超級貴賓案件

蘇克裡聲稱，重掌反貪會的6個月後，便完成了1MDB和SRC國際公司的案件，還有其他涉及“超級貴賓”（VVIP）的案件。

他提到，去年約12月左右，有傳言指慕斯達法阿里不獲續約，他則希望讓後者重返反貪會，慕斯達法是今年11月退休，而其合約於去年12月杪屆滿。

“我去見了內政部長丹斯裡慕尤丁，慕尤丁也證實此事。我感到難過，我較後與國家施政、廉正與反貪中心（GIACC）主席丹斯裡阿布卡欣商量，並一起去會見首相。”

“我向馬哈迪建議，我已經完成任務及願意卸下反貪會主席一職，惟當時馬哈迪並沒有任何的回應。後來慕斯達法阿里則執掌國家反金融罪案中心（NAFCC）。”

“我要再次重申，縮短任期是我自己的要求，社交媒體上有太多不實內容，批評和誣蔑，我有必要給予清楚說明。”

壓力太大 原不想回反貪會

蘇克里表示，去年大選後的5月14日，他與首相敦馬哈迪見面，當時尚有移民局總監拿督斯裡慕斯達法阿里、陸路交通局總監拿督沙哈魯丁及一名反貪會官員。慕斯達法阿里和沙哈魯丁都是從反貪會外借到移民局和陸路交通局的反貪會官員。

“我先進去見了馬哈迪，當時我心裡盤算的是不要再回到反貪會，我在擔任反貪會調查主任和副主席（執法）時日子過得很苦，當時的壓力很大，時刻處於緊張狀態。”

蘇克里披露，當時他想建議由慕斯達法阿里出任反貪會主席，但首相第一句話就說“你明天就開始工作”，讓他頓時語塞，無法提出心中的建議。

他聲稱，當時他答應接受上述的職務安排，但要求馬哈迪同意一個條件，即他只願意擔任此職務一年，主要是專注於完成他在擔任副主席時無法完成的兩項工作。

他說明，第一件事是處理一馬發展有限公司（1MDB）和SRC國際公司的後續工作，第二件事則是處理反貪會的內部問題。

“時任政府首席秘書丹斯裡阿里韓沙告訴我，我的服務合約為期三年，如果是一年的話會不好看（tak cantik），後來才又改為兩年。”

“我後來同意，但我當時也說，合約是註明兩年，但我未必會留任到兩年屆滿。”

斥網絡謠言誣蔑他

蘇克裡強調，他沒貪污，也沒掩蓋案件的真相，網上流傳對他的指控，都是毫無根據的誣蔑。

他說，在宣佈了反貪會主席新人選後，網上的謠言開始滿天飛，有者說他是被要求辭職和離開反貪會，主因是無法處理與前國防部長拿督斯里希山慕丁、前副首相拿督斯裡阿末扎希、前婦女、家庭及社會發展部長拿督斯裡莎麗扎等人的案件有關。

他聲稱，在其任職內，沒有任何有關希山慕丁和莎麗扎的案件，莎麗扎與其丈夫涉及養牛中心NFC的案件是由警方負責調查。

“就我所記得來說，並沒有關於希山慕丁的調查檔案，也可能是其他官員沒告訴我，但我所知道是沒有這項調查。”

“至於阿末扎希，其案件已在審理中。我根本沒掩蓋這些案件！”

蘇克裡提到，還有人指他收了錢而放過前總檢察長丹斯裡阿班迪，讓後者可取回護照。但這事根本與他無關，那是屬於移民局的權限，阿班迪取回護照一事也是法庭決定。

“我也被指責接受巫統、伊黨等領袖的賄賂。我告訴你，這全部都是子虛烏有、毫無依據，我服務了33年裡，沒有收取過一分一毫。”

“我從入職開始，一直都謹守廉正的行為，請不要胡亂誣蔑我。”

曾推薦2反貪高官接任

蘇克裡說，他已準備一封志期3月6日的函件交給馬哈迪，建議本身在5月1日卸任，同時也推薦了反貪會兩名反貪高官接任此職，並附上一份反貪會調查和已帶入法庭的案件清單。“我與阿布卡欣再次見馬哈迪，馬哈迪也不置可否，我就如常工作和等候。”

他補充，一直到6月4日，他覲見國家元首和政府首席秘書後，才知道首相已委任了外人接掌反貪會。

首相已決定 民眾應支持拉蒂花

詢及他對新任反貪會主席拉蒂花的看法時，蘇克里表明，首相已作了決定，反貪會和民眾都應給予拉蒂花支持，無需浪費時間討論其他事項，讓反貪會繼續向前邁進。

他請大家支持拉蒂花，對方過往是一位律師，她可帶入私人界的思維方式；在反貪會不只是主席一人工作，即使拉蒂花過去沒領導反貪會的經驗，但反貪會尚有許多官員在工作。

“若有人質疑拉蒂花的獨立、公正、中立與否等問題，就請耐心等候，給她一個機會去證明，我相信拉蒂花，她將做到最好。”

蘇克裡提到，在去年接任主席職務後逮捕了1300人，這是從反貪局時代到反貪會所不曾發生的事，當中包括了30名“超級貴賓”的政治人物、13名政府高官、30名政府關聯公司的首席執行員、137名專業管理集團的高層。

“這些都是‘大魚’，也是史上頭一遭如此多大魚被捕，這應是一項創舉。請相信反貪會的官員，他們會繼續他們的使命。”

他表明，馬哈迪並沒告訴他，之後會委任他擔任什麼職務。

“新政府首次顯示他們的政治意志，首相和許多部長都多次表達肅貪的決心，政府非常支持反貪會。”

“在我的任期內，定罪率高達91%，意味著提控100人之中便有9人會被定罪，成效已與新加坡、香港等並駕齊驅。”