上任一年有缺失 馬智禮承認犯錯誤

（八打靈再也8日訊）教育部長馬智禮承認，他出任教長職的第一年當中，犯下了許多錯誤，並不諱言這些是他的缺點。

馬智禮是在去年5月21日出任教長職，因黑鞋政策、認為吉蘭丹、登加樓及吉打伊斯蘭宗教師應繼續留在東馬傳教，及發表大學預科班固打制與土著不諳華語拒聘論等，頻頻招來爭議，網民也數次發動線上請願活動，要求首相撤換他。他昨晚接受馬新社訪問時提及，若不是有教育部職員和教師的支持，他可能已無法挺過這些壓力。

從中學習吸取教訓

他直言，出任教長職極具挑戰，但探索新事物也相當有趣，自己從中學了不少，這一 則有很多挑戰，一些他從未想象過的挑戰。

他要感謝上蒼，讓他有機會從中學習這些教訓。

“這些經驗教會了我從多個角度看待事物，也教會我對其他人，如媒體、教師，甚至是學校書記等，心存感恩。”

“（以前）作為教授，我的經驗局限在自己的世界。但如今我了解，不同人有不同的貢獻。”

談到教育部接下來的其它計劃時，馬智禮聲稱，其中一項是要加強校友在本地學府的角色。

他說明，教育部希望民眾將教育視為是共同責任，這也是該部將“家長和教師協會”（PIPG）改名為“家長和社區參與”（Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti，PIBK）的原因。

他補充，校友文化只在精英學校和寄宿學校強大。為何不在鄉村、肯殖民區和城市郊區的學校呢？