公青團：若有正義感 拉蒂花應拒絕受委

（吉隆坡8日訊）公青團副團長賽巴裡認為，若拉蒂花具正義感，就不應接下反貪會主席的職位。

他發表文告說，公青團反對拉蒂花受委為反貪會主席。

他提到，雖然公正黨署理團長希爾曼籲請大家不要線上連署反對拉蒂花的委任，但他認為拉蒂花作為一名調查不法行為，為人爭取權益者，應堅守立場，拒絕這項委任。

他表示，這顯然沒依循正確程序（委任），像是通過國會遴選委員會，也沒帶入公正黨最高理事會商討。如果她是正義和正直的，就應該放棄此職位。

應堅守立場

賽巴裡聲稱，拉蒂花的委任引起了各方批評，他們主要對委任的過程、她缺乏反貪會相關經驗及她是公正黨活躍黨員而提出異議。

他強調，人民投票支持希盟宣言，因此政府應在意人民的心聲。

他補充，希盟政府在委任公共領域要職時，不應採用這種委任方式，因為人民會質疑其透明度和程序。

反貪一姐引爭論 支持反對同時發動聯署

（吉隆坡8日訊）除了不滿拉蒂法受委為反貪污委員會主席而在網上展開聯署活動，要求她辭職，網上現也有另一派支持拉蒂花，被任命反貪會主席的聯署活動。

在Change.org網站展開“支持拉蒂花被任命大馬反貪委員會主席職”的聯署活動，截至今早10時已有2905人響應。這個請願支持首位女性執掌反貪會的簽署活動是由Alvin Chong所發起，旨在獲得5000人的聯署。

反對拉蒂花被任命的簽署活動是由Malaysia Baharu所發起，他們形容拉蒂花的委任是政治任命，這是與希盟的原則背道而馳。網上聯署指：“（希盟的）目的是為了將反貪委會改革成獨立單位，不受政治干預，而這已經被污染了。”

首相馬哈迪周三（5日）在首相官邸開齋節開放日，對記者說，委任拉蒂花出任反貪委會主席是他個人的決定。

“她非常坦率。她說的是真相，她並不會有所忌諱。”

拉蒂花受委為反貪會主席引兩極化的反應，主要爭議點是她的任命繞過國會遴委員會，而引起爭論。

內政部長兼土團黨主席丹斯里慕尤丁昨日強調，首相任命拉蒂花為反貪會主席雖符合程序及國家憲法，惟這項委任確實違反希盟競選宣言，這可作為往後首相及內閣部長的借鏡，在委任高職必須得到希盟最高理事同意。

他說，首相是向最高元首提呈拉蒂花出掌反貪會的建議，並得到最高元首陛下御准，絕對是符合程序及憲法，這是沒有人可以提出質疑及爭議。

鄧章欽：受委者須堅守崗位

鄧章欽今日在馬來西亞精英大學出席國際故事節開幕儀式時，針對首相獨自推舉公正黨前法律局主任拉蒂花出任反貪會主席，作出回應。

他表示，任何人或團體都有權力針對他們的看法進行請願活動，但是在他們爭取成功前，受委任的人還是必須堅守工作崗位，做好她的工作。他說，希盟有好的計劃及宣言，但卻忽略了執行，因此應該成立一個執行委員會，去嚴厲執行及兌現競選宣言。

每回重大課題都神隱 胡棟強抨火箭靜靜

民政黨全國署理主席胡棟強說，在拉蒂花受委反貪會主席的事件上，誠信黨、公正黨都表態了，但行動黨6名部長和其他高級領袖卻還是靜靜，尤其是林氏父子。

“無論是支持或反對，是讚揚或討伐，大家都出來表態，但是擁有42個國席和6名內閣部長的行動黨呢？你們都在那裡了？為何每每爆發重大課題，行動黨領袖就神隱起來？”

胡棟強今日發表文告說，行動黨不應該在重要的課題上保持曖昧不清的態度，而應該清楚的表態。

“如果他們認為敦馬違反了希盟的集體領導的精神和違反競選宣言，就應該挺身而出為民發聲，而不是躲起來不敢表態，在一旁靜靜不出聲。”

前進黨：希盟沒好機制表立場

前進黨署理主席陳燕靈質詢，執政聯盟的國會議員除了參與聯署表達立場之外，難道就沒有別的方法表達立場了嗎？

他今日發表文告，針對公正黨國會議員陳儀喬參與聯署要求反貪局新任主席拉蒂花辭職一事發表文告。

他說，執政聯盟的議員都沒有一個完善機制來表達立場和溝通，試問又如何能把人民的心聲和問題帶進內閣呢？

“我要提醒希盟各個國會議員和州議員，你們現在是執政黨了，如果凡事還需要像反對黨一般在外聯署和喊話，人民在509時候投給你們的一票就證實是錯的。”

他也認為希盟首先應該即刻處理的是修改法案來制衡首相權力過大的問題，以及著手恢複三權分立。這才是希盟大選宣言中所謂的制度上的改革。

“在這件事情中讓，我很納悶的是為何民主行動黨、公正黨以及誠信黨到今天還沒有發表立場，難道是敢怒不敢言或者是支持首相的做法。”

拉蒂花受委合法 巴魯比安：給時間證能力

（古晉8日訊）針對前公正黨最高理事拉蒂花受委為大馬反貪污委員會主席，工程部長兼砂公正黨主席巴魯比安表示，他知道拉蒂花受委後出現一些批評聲音，但既然人選已委任，而且是在符合法律程序下受委，不應成為一個問題，人們應給拉蒂花時間去證明她的領導能力。

“更重要的是，有關人選是否廉正、有效執行任務、負責任等。”巴魯比安今日出席砂希盟會議後受訪時提到，雖然一些人擔心出現“選擇性指控”，但他認為這是非常主觀看法；並指他認識拉蒂花已久，非常認同拉蒂花有這個能力及是正確人選。

對於一些人提出缺乏經驗的質問，他認為，當一個人坐上領導位置，自然就掌握領導模式，制定政策及領導，就如內閣一樣，許多部長過去也沒有領導部門經驗。

因此，他說，經驗不會成為問題，最主要是有關領導人必須清楚本身工作及任務，專注及負責任。

詢及這項委任是否意味國會遴選委員會等同虛設，巴魯比安不願置評，僅指人選已委任。