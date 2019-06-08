62公司獲塑廢料AP 違規者將撤銷準證

（吉隆坡8日訊）國家固體廢料管理局（進口設施和准證組）助理總監維米卡蘇那披露，共有62家本地公司獲國家固體廢料管理局（JPSPN）發出的塑料廢料入口准證（AP），以便進口和加工塑料廢料。

他在接受馬新社訪問時表示，所有獲准證的公司都持續受監督，以確保他們遵守所規定的條件和條款。

他說，如有任何公司違反合約條款，該局將採取嚴厲行動對付，包括撤銷其准證。

他解釋，一旦發現有關公司引進污染物品或塑廢料，當局將把外國的出口商列入黑名單；若重犯，將會凍結涉及公司的入口准證。此外，有關公司還會面對公司進口執照被撤銷的懲戒。

根據國家固體廢料管理局的官方網站，房屋及地方政府部和進口公司須確保提呈的發票是由出口商簽名及蓋章。同時，申請人（進口商）須呈交想要進口的塑廢料的實際圖片。

該局也規定，進口准證只發給擁有廠房，並進行入口塑廢料加工和循環的進口商。

根據關稅代碼3915對塑廢料加工廠規定，持AP的業者只可在塑廢料出口商批准函上指定的廠房，存放和處理獲批准的塑廢料。入口准證若被轉售、塑廢料被送到其他地方加工都屬違規，進口的塑廢料只可在該局批准的工廠進行加工。所有進口商須獲關稅局分類信，確保所進口的貨物有正確關稅代碼。

自發生瓜拉冷岳非法塑廢料加工廠造成當地嚴重污染事件，房地部去年7月便宣佈暫停發放塑廢料入口准證3個月。

維米卡蘇那聲稱，自去年10月重新開放發放准證後，至今人僅有62間公司獲准證。

他提到，有一間在柔佛州的公司因在進口申報表的欺騙行為，試圖逃避執法當局的檢查，結果入口准證遭到吊銷的對付。

他強調，該局與能源科藝環境部正研究加強港口的進口塑廢料程序，而研究結果將在近期提呈到內閣。