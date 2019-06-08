蘇克里：並非“被辭職” 去年12月已請辭

（布城8日訊）除了空降的新任反貪會主席拉蒂花的任命受到爭議，已卸任的反貪一哥拿督斯里蘇克里今日也澄清，他並非如社交媒體所指控，他是“被辭職”。

他強調，他早在去年12月已向首相敦馬哈迪請辭，但他直到6月4日覲見國家元首時，才得知已委任新任主席拉蒂花。

蘇克里今日召開記者會說，他在去年5月回鍋反貪會時，已經打定主意只會服務1年。

“我決定縮短任期，我是真誠的。但面子書與社交媒體有很多負面評論，說我的壞話，誣衊我。”

他說，他今日必須站出來告訴大家，他不是被辭職，他只是縮短原應到明年5月13日結束的任期。

蘇克里說，他回鍋反貪會的2個首要任務，即SRC國際有限公司案及一馬發展公司案件，已在6個月內完成，因此他在12月已在國家監管、廉正與反貪中心”（GIACC）總監丹斯里阿布卡欣陪同下向馬哈迪請辭，並建議讓不續約的移民局總監拿督斯里慕斯達法阿里，回巢擔任反貪會一哥。

“當時馬哈迪並沒有正面回應；阿布卡欣在同月告知，政府已成立國家金融犯罪中心（NFCC），並由慕斯達法阿里領導。”

蘇克里說，他在今年3月再度致函馬哈迪表明離意，當時也提議2名反貪會人選升任反貪會主席，但馬哈迪同樣沒有任何表示，他也在等待答覆時繼續工作。

“直到6月4日，我在覲見國家元首和政府首席秘書後，才在當天得知已委任新任主席，並確認是由外人空降，而非來自內部人選。”

拒透露2建議人選

詢及有關2名建議人選時，蘇克里拒絕透露，只是強調既然首相已作決定，他建議的人選談再多也只是浪費時間。

他也希望民眾給予拉蒂花時間及機會好好領導反貪會，並促請拉蒂花秉持“做對的事”及“用正確的方式做事”，相信她能勝任該職。

不滿”吃錢“污衊

蘇克里對有人在社交媒體上誣衊他“吃錢”，因為掩飾巫統領袖阿末扎希、希沙慕丁與莎麗扎的案件而被迫辭職的指控感到不滿。

他說，在他印象中，他出任反貪會主席任內，反貪會就沒有調查希山慕丁與莎麗扎的檔案。

“莎麗扎捲入的養牛公司案件是由警方調查。至於希山慕丁的案件，我不是很清楚，但我記得的是反貪會沒有開檔。可能有，但官員沒有告知。”

針對有人在社交媒體上指控他把護照交還給前總檢察長阿班迪，蘇克里強調，這是移民局的決定，與反貪會無關。

“那案子與我無關，那是移民局。而且，是阿班迪本人在法庭申請取回護照。”

他說，他在反貪會服務32年，一分錢都沒有吃過，指我貪污是完全沒有根據的指控。

蘇克里希望這些謠言可以停止，不要再破壞其聲譽。