美國贈12無人偵察機 我國免付8000萬





（八打靈再也7日訊）隨著媒體日前揭露我國政府向美國購買12架軍用偵察機一事引起坊間議論紛紛，國防部澄清說，這批名為“掃瞄鷹”（ScanEagle）的軍用級無人偵察機是由美國免費提供給我國，而美方也將於11月中交付第一批偵察機。

國防部發文告指出，美國政府是在“海事安全倡議”下，向我國提供12架總值近8000萬令吉的“掃瞄鷹”無人偵察機，由於此計劃是由美國政府全額資助，因此，大馬不必承擔或支付任何費用。

“我國將於今年至2020年分批接收上述無人偵察機，其中，預計在11月中先收到6架無人偵察機。”

有助監視海域活動

文告提到，除了國防衛隊，其他執法機構也會在這項計劃下受惠，以提升這些單位和國防衛隊之間的情報交換及海域監視水平。

國防部說明，採購這些無人偵察機將有助大馬監視海域活動。

“此外，我們將在第12大馬計劃下，向美國購買2架海上巡邏機和3架中高空長航時無人偵察機。”

文告也強調，作為一個海域國家，大馬需具備情報、監視和偵察的能力，以加強在馬六甲海峽、南中國海和蘇祿海的巡邏能力。

“在秉持著不偏袒任何人的立場下，我國願意與所有國家建立友好關系，並歡迎包括美國和中國在內的國家展開防務合作，以維護東南亞地區的主權和穩定。”

據報導提及，“掃瞄鷹”的飛行耐力超過20個小時，可用於戰場情報、偵察和監視。