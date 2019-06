賭王女兒超豪過大禮 2.7億別墅逾億珠寶金飾

(澳門7日訊)澳門賭王何鴻燊四房長女何超盈今日在家中舉行過大禮儀式,重頭戲嫁妝就相當震撼,包括別墅一棟價值5億(約2.7億令吉)、價值成億的珠寶鑽飾,包括紫鑽手鐲﹑藍寶兩套﹑綠寶成套﹑情侶套表﹑金鐲成對﹑花鏈成套﹑珠鍊兩套﹑鑽飾6套﹑胸針6只﹑鑽戒5枚﹑耳環數對和銅盆一個。

根據香港《明報》報導,其他嫁妝包括筷子兩對﹑子孫寶桶﹑餐具成套﹑帷巾賀囍﹑駿馬囍糖﹑五穀豐收﹑禮帽一頂﹑大衣一件﹑禮褲一條﹑禮鞋一雙﹑甜襪兩對﹑銀包一個﹑皮帶一條﹑龍鳳被鋪﹑囍枕一雙﹑千年發祿﹑大茶兩盤﹑蓮藕一對﹑姜葉一束﹑芋葉一束等。

香港才子陶傑在社交網上載嫁妝清單,這張清單十分有心思,超盈和老公辛奇隆的名字作對聯,寫上“奇緣結成枝連理;隆蔭葉茂樂延年”﹑“超凡脫俗神仙侶;盈門喜氣福澤長”,相當好意頭。

陶杰留言说:“女家聘礼丰富,由何鸿燊亲自题选,全部遵照中华文化传统,中文讲究,令人感动。这张礼聘餐单值得中小学教师上课讲述。至于来自中国富豪的男家聘礼,都唔弱㖞!以美食为主,包括三头鲍鱼、花胶、大红袍珍贵茶叶、礼饼,还有整排金镯,送给未来媳妇!哗,何超盈已经怀著孕,再戴满金镯,真的要三四名大妗姐扶著才行呀!”

何超盈去年9月跟哈佛男友辛奇隆秘密訂婚,今年3月雙喜臨門,超盈已懷孕3個月。

珠寶看到眼花眼盲

陶傑上載另一條片段中,只見現場有8對龍鳳鐲、3條大金鍊與不少金器,以及一些喜餅等,相當豪華。

陶傑留言:“何鴻燊四太千金何超盈今日過大禮之慶,Crazy Rich Chinese加中國富貴傳統,聘禮金銀珠寶看到眼花眼盲!簡直好像日本皇室出嫁,新娘子何超盈接受弟弟溫馨撥扇,好溫馨呀!”

莊思敏、莊思明及莊思華3姊妹今日見證這場超豪過大禮後,分別在社交網分享現場情況。當中見到在大合照站中間的超盈相當興奮,向鏡頭舉起V字手勢,兩邊站滿親友外,身前還有一排排過大禮的金器、參茸海味及禮餅等,兩旁還有醒獅助興,排場十足。

莊思敏在社交網送上祝福:“祝Sabrina永遠幸福快樂。#第一次見證過大禮#好開心#幸福滿滿莊思明則表示:“Congratulations Sabrina So Happy for you #百年好合#永結同心”。