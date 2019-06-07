“披麻戴孝”追債公司又出新招 海報貼冥紙騎腳車“遊行”





（新加坡7日訊）披麻戴孝的追債公司老闆又出新招！他昨天轉戰建築公司老闆的公寓，自製討債海報還貼滿冥紙，插在腳車“遊行”10分鐘。

追債公司老闆白豐偉（59歲）稱為客戶追討17萬元，大白天“披麻戴孝”到建築公司門前跪地討債高喊“tolong tolong”（拜託），一連鬧了3天，隨後被警方逮捕，目前保釋在外。

他昨日再出新招，騎著插滿自製海報的腳車，昨午3時到建築公司老闆的公寓住址外“遊行”抗議。

他身穿藍衣戴帽子口罩，腳車前後插滿海報，其中一張貼滿冥紙，並貼上“花樣年華多姿多彩”的字眼，另一張則寫著“把血汗錢還我們”，海報也貼上建築公司老闆的照片及住址。

《新明日報》記者事後聯繫上他，他稱建築公司他已經去“膩”了，對方員工也都知道情況，所以他決定轉戰公寓，想讓更多人知道此事。

他透露，他花了一個多小時自製海報，借來了腳車“遊行”，但公寓有保安進不去，他只好在附近騎行。

據悉，他逗留10多分鐘後離開，他稱，下次何時再來游行要看心情。

追債老闆曾吃過牢飯“ 不怕再次入獄”

坦言曾坐過牢，追債公司老闆揚言：“我沒在怕。”

白先生表示，以前坐過牢，不怕再次入獄，即使被抓，出來還會繼續。

他透露，他討債時總是獨來獨往，家人並不知情，這就是他的工作。

記者今早聯繫上建築公司黃老闆（48歲），他表示不知道追債公司老闆竟到他家外面“遊行”。

他透露，目前正在申請保護令，對於對方的騷擾，他將再次報警處理。

他還表示，自己沒做錯事情，不怕對方騷擾，會通知公寓保安，阻止對方再來鬧事。