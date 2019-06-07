消費者仲裁庭：逐年增 4個月1795網購騙案

（布城7日訊）根據消費者仲裁庭記錄顯示，自2017年起，網購詐騙案呈上升的趨勢。

統計數字披露，在2017年，入禀消費者仲裁庭的4498宗案件中，網購詐騙案佔了1847宗；2018年，在全部4506宗案件中，有2109宗屬網購詐騙。

大馬消費者仲裁庭主席旺魯法依達接受《每日新聞》訪問時說，截至今年4月，入禀的1795宗案件，網購詐騙案佔754宗。

索賠額988萬

她聲稱，網購詐騙案的增加，導致各類案件的索賠額也逐年增加，2017年的4498宗案件索賠額高達2120萬令吉，比起2018年4506宗案件的索賠額是3880萬令吉，今年首4個月的1795宗案件的索賠額則是988萬令吉。

她表示，近幾年來，涉及網購案的索賠增加，主因是買家的態度，及科技發展改變了業務流量。

“消費者入禀消費者仲裁庭索賠的主因，是他們付款後沒收到貨，其他原因是貨物損壞、無法使用、素質差劣及服務和貨物貨不對辦等。

她要提醒消費者，選擇信譽好的網購平台，以免成為受害者。

旺魯法依達提到，向有註冊的商家交易，並要查看和比較商家的口碑和消費者論壇的評語，因為有時口碑是由賣方捏造。

她強調，消費者也要確保使用較安全的支付方式和保存所有交易資料。

“消費者應仔細查閱購買的條款，尤其是賠償方面，例如是否可更換、退貨或退款期限等。”