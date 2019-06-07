擺脫利用學生募捐風波 火炬行交怡開跑















（浮羅交怡7日訊）擺脫各種紛擾影響，全國華人文化節火炬行今早在浮羅交怡開跑，啟動火炬繞行吉州12縣市之旅。

由於之前遭人舉報利用學生募捐，因而一度宣佈暫停的第36屆全國華人文化節火炬行，今早成功在交怡重新出發開跑，從瓜鎮海邊的鷹塔廣場行進跑到中華小學，全程約7公里。

一度宣佈暫停

今早活動由吉華堂主催，交怡縣委會承辦，獲得交怡21個地方組織及2所華小大派多名代表的參與。

火炬行儀式於早上8時開始，先由吉華堂會長拿督鍾來福在巨鷹地標下移交文化節火炬予縣委會主席鍾永盛及工委會主席陳水明，啟程後沿途每隔300公尺再交接棒給其他團體代表，一直傳遞火炬到終點的中華小學，由明南華小董事長林豐順移交火炬給中華華小校長王睦欽，結束傳遞火炬之程。

火炬行是吉華堂繼1993年、2008年後，配合舉辦全國華人文化節而主辦的傳統活動之一，這次火炬行也為中華小學和明南小學籌募家教協會活動基金，分別籌獲6946令吉和3853令吉。

吉華堂會長拿督鍾來福在火炬行儀式上致詞強調，吉華堂舉辦火炬行目的是為華校籌募活動基金，並不是為吉華堂籌募舉辦文化節經費，希望家協要善用和珍惜該款項。

他也宣佈，凡是新加入吉華堂成為團體會員的華團組織，可以獲得2人出席在9月7和8日舉辦文化節大匯演和歡迎宴。

他解釋，吉華堂為吉州華社最高領導機構，吉華堂要招收更多華團加入，以能作為吉華堂的強大后盾。

今天參與單位有：縣委會三機構、浮羅交怡國會議員代表、馬拉松俱樂部、Happy Langkawi、京武武術學會、中華會館、江魚業公會、福建會館、拿督公廟、海南會館、Wonderfood 餐館、打曼盂蘭盛會、濟公和總盂蘭勝會、華商公會、斗母宮、氣功班、姑蘇廚業、明南華小董家協和中華華小董家協和校友會。

王孫文：吉獨有文化節活動

火炬行大隊長王孫文說，2008年第25屆全國華人文化節通過火炬行為州內華校籌募，是全國華人文化節的首創，也是吉打州的獨有文化節活動項目，而吉華堂能再次為州內華文學校籌集家教協會基金，這是吉打人對華教的支持和愛護。

他說，通過火炬行在學校傳承文化、扎根，讓學生們了解辦學不易，要學生珍惜每一分每一毫，畢竟活動基金是熱愛華教人士的資助。

中華小學董事總務陳振福感謝吉華堂通過火炬行為州內90余間華文小學、獨中以及國民型中學籌募家教協會學生活動基金。他說，學校通過火炬行籌得活動基金，讓家教協會得以應付常年活動經費。

明南小學董事長林豐順說，由於該校位於郊區，學生人數少，要舉辦類似或其他活動來籌募活動並不容易事情，並希望此活動可以持續不斷，造福華社與華校。