何子孟：將向馬新會員收資料 Kopitiam文化擬申遺











（檳城7日訊）馬新咖啡茶業聯合會總會長何子孟說，該會即起將向馬新兩國的會員收集各自傳統咖啡店的完整資料，為申請把馬新傳統咖啡店文化列入世界非物質文化遺產名錄做準備。

何子孟今天接受光明日報記者訪問時說，檳州首席部長曹觀友於今年4月出席在檳城舉行的馬新咖啡茶業聯合會會員大會上致詞時，建議該會為傳統咖啡店文化申遺。

“我們覺得首長的建議可行。我們已在上個月向國家遺產局初步了解，也拿了申請表格；我們將安排時間再次會晤該局官員，進一步了解需符合的條件及需呈上的資料。”

他指出，該會過去多年都有持續進行傳統咖啡店的資料收集，並於2012、2015及2018年推出3本《一百家最具風味傳統咖啡茶餐店》，共收錄約300家百年傳統咖啡店的資料。

保存獨特道地文化

“我們將以《一百家最具風味傳統咖啡茶餐店》書裡資料為基礎，做更新及加入更詳細資料，包括咖啡沖泡方式、店內食物、傳統用具、咖啡店建築、歷史及人文故事。”

他也說，馬新傳統咖啡店文化原屬一家，該會會員也包括新加坡咖啡店業者，該會將收集兩國的咖啡店資料，再探討在技術層面上，如何讓兩國傳統咖啡店文化一起申遺。

何子孟說，為馬新傳統咖啡店文化申遺，不僅能帶動旅遊業，同時也是對堅守經營傳統咖啡店業者的肯定，有助保存這種獨特的道地文化。

檳州彭加蘭哥打區州議員兼喬治市世界遺產機構董事魏子森也將協助馬新咖啡茶業聯合會處理申遺事宜。

魏子森受詢時坦言，要申請被列入世界文化遺產，首先必須先被列為國家文化遺產，整個申遺過程並不簡單。

他承諾將扮演好該會及喬治市世遺機構等政府機構之間的橋樑，以輔助完成尤其是申遺技術層面上的事宜。