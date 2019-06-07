姑里：確保從鬥爭中受益 “種族政治依然合時宜”

（八打靈再也7日訊）巫統元老兼話望生區國會議員東姑拉沙裡表示，種族政治在馬來西亞這個多元種族國家依然是合時宜的。

他日前接受《透視大馬》訪問時提到，作為反映美國與許多歐洲國家如法國發生的事，人們沿著民族主義路線變得非常民族主義，因此它仍是合時的，大馬也一樣。

非種族問題

他說明，這不是種族問題，而是要確保某個族群從鬥爭中受益；這無關在鬥爭中挑戰別人，而是努力提升自己變得更好。他相信，這也是特朗普在美國所做的事。

他針對大部分選民在2018年509全國大選中摒棄國陣，普遍被看成要脫離種族政治而發表上述的看法。

“我們可嚮往像其他多元種族國如法國、美國以國家民族身份為基礎，但由於印度與中國的崛起，這並不容易。”

中國崛起 帶動民族心

82歲的姑裡說，我國有10%印裔及25%華裔，這有利於多元性及提供全面推進；但中國憑借其科技成為世界上最大的強國，並以5G等科技將超越所有人。

他聲稱，核心問題是，我們要如何確保公平分享財富，如果口袋有錢，誰也不想打架。

他表示，隨著中國與印度迅速發展，我國少數民族將感鼓舞，並會與更多馬來人有衝突，這是讓人擔心的。因此，他認為，政治必須為所有人接受，而非極端。

針對巫伊合作的提問，已擔任國會議員51年的他強調，伊黨與巫統須建立有目標的夥伴關係。

巫伊合作缺意識形態

他不同意，兩黨的合作是沒任何深度思考，一切都是臨時的。“巫統是否應採納伊黨的意識形態，或伊黨該接受巫統意識形態？”

他舉例說，人們說反“消除一切形式種族歧視國際公約”（ICERD）集會是伊黨的集會，巫統只是追隨者，那作為一個擁有大量追隨者與議員的政黨，巫統又處於什麼位置？

巫伊須建立共同目標

“出乎我的意料，巫統與伊黨欣然接受彼此，並同意合作。不過，伊黨領袖說他們不是合作，而是一步一步來。他們說將考慮在下一屆全國大選合作。他們已設立技術委員會，但技術委員會是什麼？”

“人們都知道伊黨遵循的是伊斯蘭教的方向，但方式不完全伊斯蘭，而他們會否和巫統一樣採用民族主義方式？”

針對巫伊兩黨可否在馬來人佔多數的州屬如吉打、丹與登州共享權力時，拉沙裡直言，兩黨曾在敦拉薩時期做得非常好，贏得選舉及推行各種計劃，但後來出現分歧，一些人想強調黨方面，而非國家福利，導致分裂。

談到國陣可否通過這樣方式取得成功時，他回應，這就是世界當前的感受，不僅是大馬特有的，即使在中國也越來越種族主義。

就巫統應與誰合作的提問，他表明不知道如何建議，因為這沒確定性。

當有補選時，巫統與伊黨合作，但人們不知道這種工作關係的支配原則是什麼；這種關係是否只為了贏得選舉？或伊黨將成國陣的成員黨，就像以往敦拉薩領導時代，減少政治活動並專注國家發展？