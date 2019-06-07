不在意批評 打貪第一







（吉隆坡7日訊）反貪會主席拉蒂花今日正式到反貪會履新就任。面對眾多爭議，她說，每個人都有表述看法的權利，而她的任務清晰，即杜絕一切的貪腐。

拉蒂花在文告中說，今日是她正式全天“上班”掌管反貪會。

她說，首相辦公室宣布任命她為反貪會主席後，外界有著不同的回應。每個人都有權質疑、批評或表達他們的意見，所以都沒關係。

“我的任務很清楚，即杜絕一切的貪腐。”

打擊貪污使命清晰

她在文告中指出，各界在開齋節之前就針對她的任命提出質疑、批評或看法，但是這一切都無所謂，因為她清楚知道自己的職責就是要打擊貪污。

“在人民和反貪會官員的支持下，我們將把馬來西亞打造成零貪污的社會。

首相辦公室是在週二發文告宣布，國家元首蘇丹阿都拉已御准反貪會主席蘇克里提早離職，拉蒂花將受委為新任主席，任期從6月1日開始，為期2年。

拉蒂花也在同一天聲明，她在6月3日已退出公正黨。

在這之前，拉蒂花曾出任人民公正黨法律局主任，也是一名活躍的人權律師。

拉蒂花今日在文告承諾，她將在任期內研究一些長期措施，包括通過教育打造一個不能向貪腐妥協的社會文化。

“所有大馬人都有權在一個零貪腐的社會中生活、工作與繁榮發展。”

“願上蒼協助我達成這項任務。”