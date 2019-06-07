稱或有政治勢力介入 布城關注馬電訊CEO難產

（吉隆坡6日訊）新加坡《海峽時報》引述消息報導，首相辦公室對馬電訊首席執行員懸空將近一年表示關註，同時不排除人選難產或可能是有政治勢力介入。

“首相辦公室認為，馬電訊首席執行員人選難產，可能是因為這項人事委任被外來勢力干涉。”

馬電訊自原任首席執行員拿督斯里沙查里於去年6月因卷入撤職潮而卸任後，至今仍未填補首席執行員的空缺，且於一年內委任了2名代首席執行員，包括現任首席營運員英利莫達。

沙查里也是前首相拿督斯里納吉的媒體顧問。

政治風險顧問公司KRA策略董事阿米爾坦言，作為主要的政府相關公司，馬電訊的重要職位，如首席執行員一職竟然懸空長達1年，必然會讓利益相關者猜測其中原因。

《海峽時報》在其報導也引述要求匿名的官方消息，指馬電訊主席羅斯利曼沒有直接向首相敦馬哈迪匯報此事，而只是向首相辦公室匯報，

報道指出，馬哈迪在獲得諮詢後，並沒有對英利莫達正式接任首席執行員表示反對，而國庫控股和通訊及多媒體部也沒有反對。

另外，馬來西亞投資者機構委員會顧問麗亞拉曼說，羅斯利曼在馬電訊常年大會曾告訴股東，指財政部沒有就其推薦英利莫達出任首席執行員的建議作出回應，但過後卻改稱指財政部已於2月時批準人選，但首相辦公室插手阻止委任英利莫達。

“可能是羅斯利曼要轉移視線，或者有口難言。如果他說的是真話，為何首相辦公室會插手這事？難道辦公室職員的權限，比財政部長更大？”