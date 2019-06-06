【林志玲閃婚】 美度蜜月不設宴 否認奉子成婚

（台北6日訊）44歲台灣第一名模林志玲在6日晚間投下震撼彈，閃婚小7歲的日本“放浪兄弟”成員AKIRA（黑澤良平）。據日本傳媒報導，林志玲否認奉子成婚，現時並無懷孕，並透過助手表示會努力造人，希望盡快當媽媽。

小倆口結婚行動迅速確實，先在台灣登記結婚，接著直接從松山機場飛到日本東京登記，晚上又飛往美國洛杉磯度蜜月，效率驚人。據報導，兩人在社群網站宣佈婚訊的同時，就已經在前往洛杉磯的飛機上，準備好好享受新婚的甜蜜時光。

林志玲跟放浪兄弟AKIRA除了在微博一起宣佈婚訊，放浪兄弟經紀公司也發繁體字聲明，表示目前不打算舉行婚禮跟辦喜宴，更不會特地舉辦記者會，請外界多多包涵。

林志玲以手寫265字的信宣告結婚，也在臉書PO出聲明，坦言因舞台劇《赤壁～愛～》與AKIRA相識相戀，表示這是“瞬間的禮物”，也很開心對方願意與她一起把禮物變成一生的陪伴，攜手在未來一起享受人生的酸甜苦辣。

AKIRA表示，跟林志玲於2011年演舞台劇已認識，去年底開始交往，發展成情侶關係，交往半年便閃婚。

林志玲與AKIRA是於2011年在舞台劇合演夫妻，漸生曖昧情。當時她受訪時大方表示：“我有喜歡的人！”就曾被猜測是AKIRA。

志玲更表示不會嫁豪門，被認為是宣告也曾情纏多年的“馬桶小開”邱士楷出局。當時林志玲一度把事業重心轉往日本，也被猜測與AKIRA有關。