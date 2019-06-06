林志玲嫁作日本媳婦 言承旭：“蛤？真的哦？”





（台北6日訊）44歲林志玲今日驚爆跟37歲日本組合EXILE成員Akira結婚，婚訊震撼娛樂圈！而目前在北京拍戲的言承旭則表示不知情，還質疑：“蛤？真的哦？”

言承旭目前人正在北京拍戲，剛下戲獲知舊愛林志玲閃婚訊息，他完全不知道此事，第一反應是：“蛤？真的哦？”經紀人回答：“是真的。”他才說：“祝福她啊。”就繼續去拍戲了。

言承旭的微博被安慰留言攻陷！網友紛紛留言：“我以為林志玲最終的歸宿是你”、“你呢你幹啥呢”、“長得像你，但不是你啊，唉”、“志玲姐姐結婚了，為啥新郎不是你啊，好心疼”、“志玲姐姐結婚了，你還在幹嘛”……

林志玲今日在微博上載和老公Akira合照，並撰寫親筆信抒發成為人妻的感受。

信中寫道，“我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我，跌跌撞撞，兜兜轉轉後，不同的時空再相遇，在對的時間，讓我們看見愛情的模樣，內心某個角落，逐漸築起不可取代的位置，值此年華決定執子之手，共組家庭。”

林志玲續說：“有人說'愛情是一瞬間的禮物'，我想~需要勇氣、包容、無私、妥協、天真~才能將一瞬間化成一生的陪伴。我願意，一起去面對每一個未知，與每一次起伏~一同蛻變、茁壯。勇敢地！讓未來到來，讓過去過去。大家的愛，孕育了我的成長，人生的無常裡，總有無限驚喜與美好的安排~只要你，相信。愛，無礙。我結婚了！也希望每個相信愛情的你和你，都能擁有屬於自己的幸福。 林志玲敬筆2019.6.6”

林志玲今日官宣結婚，目前人在北京拍戲的昔日緋聞男友言承旭，聞訊後驚訝表示不知情。

與言承旭情纏17年

林志玲與言承旭情纏17年，之前言承旭還在中國實境秀上表示，對於過去戀情很抱歉，雙方粉絲都以為兩人還有機會，沒想到志玲姐姐如今嫁作日本媳婦，令眾人吃驚。

林志玲和言承旭的戀情曝光始於女方於2005年手機送修時，她和言承旭穿著浴袍的親蜜照意外流出，讓這段地下戀情見光。

女神和男神的愛情備受關注，也一度被期待能開花結果，但卻始終沒有好消息傳出，2010年林志玲上湖南衛視節目時，聽到主持人何炅描述言承旭當年排除萬難，飛奔探望墜馬受傷的林志玲的情境，一句“為什麼兩個相愛的人，在受苦的時候想要接近會那麼疼”，讓林志玲一度激動地眼眶含淚，讓眾人揪心不已。

2017年，林志玲和言承旭被拍到在大馬一起前往健身房，世紀複合消息再次轟動娛樂界，但隨著林志玲在2018年澄清自己並未結婚、懷孕，並處於單身，更強調不會說謊，一口氣斷開和言承旭的緋聞與烏龍婚訊。