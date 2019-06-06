以為可自控誰知染上癮 醫生吸毒減壓

（吉隆坡6日訊）長時間的工作與壓力，導致一名以為可以自控的醫生因濫用毒品而染上毒癮。

現年39歲的沙斯達蘭來自芙蓉，畢業自俄羅斯醫藥系，9年前在新山一間政府醫院當實習醫生時，因為工作時間長，有時需要長達48小時不間斷的工作而開始嘗試吸食冰毒，以求提神保持精力。

“當時我感到壓力，同時我接觸到冰毒……這是我需要長時間工作時的'精神提振劑'……我只是需要精神來工作，如此而已。”

“那時我認為我不可能變成癮君子……我以為身為醫生，我可以控制自己，但是我錯了，因為我慢慢地變成了重度癮君子。”

沙斯達蘭目前是Pengasih戒毒中心的醫生，他對馬新社說，2016年中，他了解自己已經誤入歧途，為了糾正錯誤，他自願到戒毒中心戒毒。

“2017年我的父親生病，所以我離開了戒毒中心，但是我難以適應，結果在6個月後重新吸毒……當時親人的侮辱也讓我感到壓力。

“兩個月後我回到這裡，因為我需要協助與支援系統……我還在接受戒毒中心的治療與觀察，確保這次我不再重新吸毒。”

反毒宣導不合時宜

他指出，吸食冰毒導致他脾氣暴躁，生活也失序，他甚至在結婚20天前取消婚禮。

另外，Pengasih戒毒中心主席南利說，目前許多吸毒者是聰明和專業人士，認為吸毒者是輟學者或有社會問題者的看法並不正確。

“以前吸毒者是為了追求享受與幻覺，例如在夜總會，不過，現在許多吸毒者為了工作而吸毒，例如在提呈計劃時更有信心……這是因為現代毒品可以讓人集中精神與精力。”

南利說，目前的反毒廣告或運動的概念是讓公眾感到害怕，但這種手法無法反映出現代的吸毒情況，因此已經不符合時宜及過時。

“例如電視上的反毒廣告並不吸引人，情節也不真實……這無法令人反省，因此無法提高醒覺。”

“反毒運動也要跟上時代……現在吸毒不一定要注射……反毒運動必須跟上時代，說明吸毒的真相。”

南利說，我國並沒有為打算戒毒者提供支援和諮詢的熱線服務。

“和其他面對問題者不同，例如憂鬱症患者或被虐待者，他們可以撥打熱線求助……吸毒者並沒有類似的支援系統……他們當中有人想改變，但是沒有家人和社會的支持，甚至沒有人願意幫助他們。”

“如今情況更複雜，現在的吸毒者更危險與暴力……如果我國要打擊毒品，則必須認真看待對癮君子的支持系統。”