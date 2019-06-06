“愛與勇氣，我們結婚了” 林志玲閃嫁日本AKIRA













（台北6日訊）44歲台灣第一名模林志玲宣布今天已經在台灣登記結婚，新郎是小7歲的日本放浪兄弟成員AKIRA，今年37歲。

2人今日在各自的官方微博中証實婚訊。據悉，２人7年前已經認識，最近又重逢才決定在一起。

林志玲說，這是最對的時候。她今晚在微博宣布這項喜訊，表示“愛與勇氣，我結婚了，有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福”。

林志玲甜笑透露男方37歲，今天在台北登記結婚，“我們認識是7年前，最近重新聯繫上，我覺得現在是真正的時間步入家庭！”

另一伴AKIRA原是舞者，2006年在放浪兄弟成員的邀約下，加入團中。不過他自曝，在入團前證實他對人生感到徬徨的時期，“認識了放浪兄弟的前輩們後，我突然覺得自己這樣下去不行，應該要往更高處看”，他決定先放下16歲開始學的舞蹈，挑戰舞台劇。

回顧林志玲情史， 言承旭是和她牽扯最久的緋聞對象，兩人2002年傳出緋聞，2005年因林手機送修流出穿浴袍頭貼頭親密照，隔年分手，情絲斷斷續續繞了15年，2017年和言承旭上大馬演世紀大復活，外界本來期待兩人重新復合，如今放浪兄弟主唱閃婚，也讓外界相當驚喜。

兩人微博貼婚訊

林志玲在微博中也貼上新郎AKIRA的鏈接，後者在微博中証實兩人的婚訊。

AKIRA在文中說：“今日想跟大家報告一件個人私事。我與林志玲小姐於6月6日結婚了。”

他說，他是8年前共同主演舞台劇“赤壁 ~愛~”時相識，他與林志玲便一直維持著友好情誼。去年底開始的交往，更加深了我們的堅定感情，認定對方是可攜手共度餘生的伴侶。

他說，在忙碌的工作中，林志玲總是把家人和身邊的人放在第一順位，並透過各式活動，對支持她的粉絲們，給予熱情回應。“我看著她，每天付出很多的愛與勇氣，那懷抱著強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。”

“不論任何時刻，都以笑容接受我、包容我。那份溫柔，更讓我真心渴望，能帶給她最大的幸福。”

他說，雖然自己還有需要成長的地方，但他今後一定會好好珍惜她與她的家人。

兩人婚訊傳出後，圈中多名密友也紛紛狂賀。舒淇在第一時間留言“ 恭喜，恭喜，祝福一輩子喔。”

新郎AKIRA(黑澤良平)

年齡37歲（1981/08/23）

身高184公分/體重未公開

出道：2006年加入放浪兄弟進軍歌壇，同年演出日劇《熟女在身邊》

代表作品：日劇《麻辣教師GTO》、電影《HiGH & LOW熱血街頭 電影版》