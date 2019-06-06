近百子孫拉靈車1公里 拔龍鬚風光送別先人







（巴生6日訊）四代同堂，男左女右的拉著靈車前的白布條和藍布條行走一公里，才上車“發引還山”，巴生班登馬蘭今日上演罕見的“拔龍鬚”執紼出殯儀式，邱門何玉梅老太夫人近百名子孫浩浩蕩盪拉靈車，隆重、風光送先人最後一程。

這宗“拔龍鬚”送殯儀式也吸引了班登馬蘭民眾的圍觀，也有不少親朋戚友、鄰居等加入拔龍鬚行列，參與這個難得的送殯隊伍，沾沾福氣。

民眾圍觀沾福氣

拔龍鬚是古代民俗的送殯儀式，由於拔龍鬚的先人需要至少4代以上的子孫後代，因此一般只有長壽的人才可能進行這項儀式，而近代城市地區，因為遊行需要申請准證等較繁瑣，以致拔龍鬚的出殯儀式在城市地區更是少見。

班登馬蘭邱門何玉梅老太夫人是於本週一（6月3日）壽終正寢，享壽積閏九十歲，子孫為了完成母親希望能夠風光大葬的遺願，決定以拔龍鬚出殯儀式送最後一程。

邱門是於今早11時出殯，從班達馬蘭古布路（Jalan Kubu）的喪府出發，約百多名親屬，男左女右的各拉起綁在靈車前的白布條和藍布條，形成長約100公尺的隊伍，拉著靈車遊走1公里，直到班達馬蘭A校，才登上送殯車隊，將先人送往淨樂園山莊土葬。

由於出殯隊伍龐大，需要旁人維持交通秩序，再加上拔龍鬚是罕見的出殯方式，以致班村今早顯得非常熱鬧，引起許多民眾或路經的車主好奇圍觀。

邱門何玉梅老太夫人的外孫劉楸婷指出，家族是為了完成外婆生前的遺願，即希望在逝世後能夠舉行風光的葬禮，而決定舉辦拔龍鬚的出殯儀式。

她說，外婆育有4子7女，4代內外子孫超過百人，遍布西馬和汶萊。“外婆與外公早期在班達馬蘭落地生根，至今居住在老厝已經五十多年，孩子們都是在班村長大，並在外婆的管教下，個個成就傑出，生活幸福美滿。”

她說，外婆健康一直良好，只是在今年初開始記憶力衰退，經常以為自己還處在日本軍時代，不時為家人鬧出許多笑話。

她說，家人決定為外婆舉辦拔龍鬚出殯儀式，也志凝聚所有的家庭成員，團聚一起送外婆最後一程。

現年92歲何老太夫人的丈夫邱峇財聽力衰退，他沒有多談妻子的離去。他說，他在26歲與妻子結婚，在一起居住超過50年。“我與妻子的生活很簡單，妻子生平也不挑食。”

根據家人指出，邱老先生身體健壯。相信洗冷澡是長壽的秘訣之一。

古代民俗須至少四代同堂

對於拔龍鬚的出殯，負責舉殯儀式的道士李進忠表示，他入行四十多年以來，主持不少拔龍鬚出殯儀式，不過這幾年來，這項儀式越來越少見，而他對上一次舉辦這個儀式已是兩三年前的事。

他說，依據傳統慣例，拔龍鬚出殯儀式需五代或以上，而且必鬚子孫滿堂，不過近年來儀式逐漸簡化，通常只要四代同堂，家人同意就能舉行。

馬來西亞邱肇基公會雪隆分會會長邱訂福則表示，他對上一次見到拔龍鬚出殯儀式經是5年前，因為拔龍鬚需至少4代同堂和家族齊全，現代家庭很難有這個條件。