當紅娘成功牽線 大爺伯受邀婚宴嘉賓









（昔加末6日訊）大爺伯半年前當紅娘成功牽線，一對新人昨日結婚，特別邀請大爺伯為座上賓，部分賓客也現場要求問事，促成與眾不同的婚宴場景。

這對新人是37歲的鄭麗泉和33歲的侯慧玲。他們受訪時提及大爺伯為他們找到對的人，心裡很是感謝，於是特別邀請大爺伯出席婚宴，而事前並沒有特別通知親友。

新人在婚宴上播放短片敘述兩人相識相愛的經過。大爺伯也要求新郎與兄弟姐妹在台上餵母親吃扣肉包，並播放福建歌曲《心頭肉》，寓意每個孩子都是父母的心頭肉，孩子要孝順父母。昨晚有約10人現場向大爺伯問事，另有部分欲問事者因時間不允許而作罷。

鄭麗泉表示，他在兩年前獲昔加末順利花園令西東七爺殿大爺伯解了一劫，較後經常到廟裡協助。後來大爺伯告訴他，會有好事介紹給他。

“去年9月15日，大爺伯致電說要見我。我到廟里後，大爺伯問我想不想找個伴，我告訴他隨緣。大爺伯隨後就叫了我太太進來，當著我們的面問我：對方如何？”

他說，整個情況很突然，他只懂得傻笑。大爺伯接著說要替他倆做媒，並問起兩人對對方的第一印像如何，他倆之後交換聯絡號碼。

提親過大禮一手包辦

“決定結婚時，我們就安排大爺伯為婚宴座上賓，而提親、過大禮、結婚等日子全都由大爺伯一手包辦。”

侯慧玲表示，她當時因家中有事，因此帶父母到七爺殿問事。當母親問事後，大爺伯問起是否要找“牽手”，她說不要，但大爺伯再一次問她是不是真的不要，她隨之回答“隨緣”。

“兩週後，大爺伯就叫了麗泉來。之後，大爺伯就像父母關心孩子的戀情般，常問起我們的進展。”

她坦言從未想過自己的姻緣會由大爺伯促成。她與丈夫當初交換聯絡號碼後，兩人通過WhatsApp聊天時，也論及大爺伯為兩人介紹的情況，雙方都有點不知所措。

“我們的父母也有點被嚇到，但母親鼓勵我先跟對方做朋友。大爺伯問起進展時，也會提醒我們說年紀不小了，當我們決定結婚時，他也給予我們忠告。婚宴上邀請大爺伯，純粹是想讓他高興，親友獲悉我們的故事後，有的也現場問事。”

新人敬茶大爺伯送金碗筷

鄭麗泉和侯慧玲也邀請七爺殿理事出席婚宴。七爺殿主席陳秋敏表示，一般的大爺伯身穿黑白色衣裳，該殿的大爺伯相信是國內唯一身穿青色衣裳的大爺伯。

她說，昨晚有人想要現場問事時，她獲得大爺伯同意在8時30分左右現場問事，但因時間緣故，無法讓所有人如願。一對新人也在現場敬茶給大爺伯，大爺伯送了一份金碗筷當回禮。