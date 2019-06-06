【歐洲國家聯賽】葡勝瑞先晉決賽 C羅超神勇戴帽

（里斯本6日訊）憑藉C羅納多的帽子戲法，歐洲冠軍兼東道主葡萄牙週三在第1屆歐洲國家聯賽決賽圈首場半決賽3比1勝瑞士，率先殺入決賽，週日將與荷蘭或英格蘭決戰。

第25分鐘，C羅納多任意球首開紀錄。而後，瑞士的塞弗洛維奇射門擊中橫樑！第57分鐘，瑞士一度由裡卡多-羅德裡格斯主罰點球破門。第88及第90分鐘，C羅再連入兩球，完成帽子戲法。

C羅納多的終場前兩球是貝爾納多-席爾瓦與奎德斯助攻，避免了比賽進入加時賽或點球大戰。

技術統計顯示，瑞士全場控球率達到55%，16次射門3次射正僅踢入1球，而葡萄牙10次射門3次射正全部破門，C羅納多5次射門3次射正均破門，塞弗洛維奇6次射門位居全場之首，沙奇裡也有4次射門。

C羅納多職業生涯第54次罰進任意球，第53次上演帽子戲法，當仁不讓為全場最佳球員，而其國家隊進球數也達88球，要打破全球國家隊史上進球最多的伊朗前鋒阿里-代伊（109球）紀錄指日可待。

去年俄羅斯世界杯後，備受批評的C羅納多一度遠離國家隊比賽，沒踢歐國聯小組賽，到了今年3月歐洲杯入選賽才歸隊，但狀態平平。最終，他再次爆發了。

週日決戰荷或英

賽后，C羅納多的表現再一次征服了隊友、主帥以及對手，其中葡萄牙教練桑托斯就表示：“我已用過了很多形容詞來描述C羅納多的表現，他的確就是一個足球天才。”

還值得一提的是，瑞士的點球卻是足以載入足球史的一幕，最終是經VAR確認，因兩隊閃電式在兩個禁區都有犯規，原本看似葡萄牙的點球卻變成瑞士的。

此役，葡萄牙出場陣容（4-4-2）為：帕特裡西奧；塞梅多、佩佩（63分鐘馮特）、魯本-迪亞斯、格雷羅；布魯諾-費南德斯（90分鐘穆蒂尼奧）、魯本-內維斯、貝爾納多-席爾瓦、威廉-卡瓦略；菲利克斯（70分鐘格德斯）、C羅納多。

其中，年僅19歲207天的若奧-菲利克斯處子秀，成為自2016年的桑謝斯以來完成處子秀最年輕的葡球員。至於帕特裡西奧則是第80次出場，追平前輩拜亞的葡萄牙門將紀錄。

瑞士陣容（3-5-1-1）則有：索默爾；沙爾、阿坎吉、裡卡多-羅德裡格斯；姆巴布、扎卡裡亞（71分鐘埃德米爾森-費南德斯）、扎卡、弗魯勒（89分鐘杜爾米奇）、祖貝爾（83分鐘斯特芬）；沙奇裡；塞弗洛維奇。

看葡戰瑞喝酒失控 英球迷在葡又鬧事

英格蘭週四會在歐國聯次場半決賽對荷蘭。據悉，有大約2萬名英格蘭球迷來到現場為“三獅軍團”助威。不過，週三在球場外，“三獅”球迷卻提前與葡萄牙警察“幹了一仗”，場面混亂不堪還有3名球迷被拘捕。

在比賽場地的波圖街頭，一塊超大的大屏幕原本現場轉播葡萄牙與瑞士的首場半決賽，因此吸引了眾多英格蘭球迷圍觀。

不過，祥和的氣氛並沒能維持太久，在酒精的麻醉下，英格蘭球迷很快就開始騷動，現場一片狼藉，葡萄牙方面迅速出動防暴警察用警棍驅趕，現場還不時看到酒瓶到處飛。

從《郵報》拍到的照片可以看到，還有球迷燃起了煙火，還有人高唱二戰歌曲《10架德國轟炸機》以及“死也是英格蘭人”來挑釁葡萄牙警方。對此，有英格蘭球迷和記者都認為太過分。最終，有3名球迷遭到拘捕。

而此前利物浦歐冠客場挑戰巴塞羅納、及決賽在馬德里舉行時，也是有一些英格蘭球迷在當地出過不少亂子。