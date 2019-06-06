AWAS擺美？ 媒體：45台壞41 交局：僅少數故障







（檳城6日訊）媒體揭露有90%的“自動安全醒覺系統”（AWAS）電眼都發生故障，大部份的電眼都只是擺美而無法負起監督的作用。陸路交通局今日駁斥這個說法，並指只有少數的電眼因意外而出現故障，但只是涉及接線和重新安裝的工作。

《透視大馬》之前報道，自動安全醒覺系統在全國的45個電眼中，如常運作的只有4個，但陸路交通局向交通部隱瞞了這一事實。 陸路交通局今日在一份聲明中，否認90%的自動執法系統攝像機是屬擺設。

“確定有少數的電眼因意外而出現故障，但只是涉及接線和重新安裝的工作。”

文告中也說，陸路交通局自去年9月接管自動安全醒覺系統以來，截至今年5月，一共發出16萬9051張傳票。

針對大部份的自動執法系統攝像機發生故障的問題，交通部將在開齋節後召開記者會作出聲明。

採用即時扣分對付違規者

AWAS也稱為AES或自動感知安全系統。為了降低車禍率，政府採用即時扣分方式來對付違規者。這個機制結合了自動執法系統（AES）及交通違規記分制（KEJARA），因此駕駛人士一旦違反交通規則如闖紅燈或超速，將面對罰款及記分的雙重懲罰。

自動安全醒覺系統在全國共有45個電眼，其中有19個設在南北大道，當中有29個用於對付超速駕駛，16個則是對付闖紅燈。

在上月，報導也指出，南北大道公司也將出資在國內車禍黑區增設多11個自動安全醒覺系統，這也意味著，屆時長達約806公里的南北大道，平均大約每27公里就會有一個自動安全醒覺系統。

全國共45電眼

根據《透視大馬》早前報導引述消息人士，指有41個電眼已經出現故障，“但因為擔心交通部長陸兆福會‘暴怒’，所以並沒有告知部長此事。”

消息聲稱，41部電眼如今還在原地，但已經無法照相，有些沒有維修或已經過期不能使用。

“除了45個電眼，政府早前還打算在熱點使用移動式攝像機，注重在熱點，然而至今依然擱置。”

消息說，目前有115架移動式的攝像機是在AES Solution有限公司，地點就坐落在梳邦。

“所有器材都在相關的儲存室，因為無法估值和維修。”