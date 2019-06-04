網紅“打架”現身澄清 拿督斯里：沒糾眾打明佬







（梳邦再也4日訊）被指打“網紅明佬”的“網紅拿督斯里”蕭家鋒今日召開記者會，強調在這起風波中，他不是攻擊者，他僅是出於自衛而快手先擊中對方，他更完全沒有糾眾圍毆對方。

他還懷疑整個“打架”其實都是對方所“設定”的“陷阱”，目的就是不甘心他“出頭”舉報其網絡“惡行”，因而圖製造“打人”抹黑及霸凌他。

蕭家鋒也是馬來西亞網絡總商會總會長，他今日在其公司WHC集團位於梳邦USJ的辦公室召開記者會，出示多個視頻及“證據”，力證本身在這起事件中並非“攻擊者”，反之他是網絡霸凌的受害人。

力證並非攻擊者

蕭家鋒說，事發當晚的較早時分，他剛從一個企業頒獎禮返家沖澡後，準備與同樣出席頒獎禮的一位從新加坡遠道而來，從網友變成生意朋友的友人喝茶，結果，就在他前往赴約的途中，看到直播視頻拍攝到指控他打人的網紅“明佬”圍堵其新加坡友人的車子。

他說，他並不認識“明佬”，但兩人在網絡上時有“交鋒”。“對方在2年前就開始在網絡上調侃和恐嚇我，之後平靜了年餘，但最近半年又開始對我'熾熱'起來，但我一直都採取容忍態度。”

他說，明佬其實根本就是一個網絡霸凌的“施暴者”，他在網上到處煽風點火施展各種霸凌，網上許多人不喜歡其行為，也有不少“受害者”向警方進行了投報。

他說，在擔心朋友的安危，同時也害怕的情況下，他於是電召了臨時保鏢和助理一起前往該地點。他也同時致電警方，可是到了地點，人群已經散去，隨後他也到警察局報案，期間是凌晨1點至2點之間。

他說，就在報案的同時，他又再看到網絡直播該群人到了後來發生“肢體衝突”的地點，於是他又馬上趕到該地點去，結果後來就發生了網上流傳的所謂的'打人'的視頻。

蕭家鋒說，流傳的視頻只是單一角度，並非事實的全部。蕭家鋒在記者會上也出示更多從不同角度拍攝到的視頻，強調他絕非糾眾前往圍毆，同時也是出於自衛才“動手”。

不過，蕭家鋒不願向媒體提供這些視頻，他表示將會把視頻當作證據交給警方。

蕭家鋒通過播放的視頻強調說，畫面清楚看到他當時是與保鏢和助理3人抵步而己，根本就不存在糾眾圍毆的說法。

“我在抵達該地點時，當時已經有整10人在那兒，當中有些是我網絡認識的，有的則是完全不認識的，而且我一下車往對方的方向去時，對方已經衝著我的方向而來。”

蕭家鋒說，當時的情況有點混亂，但對方衝著他來時，他很明顯看到對方的左手是有拿著物件的。“我不能確定那時甚麼，但感覺那是一樣攻擊性的物件，於是在對方一沖到我面前時，我很本能的就揮手去抵擋。”

“我是很確定我是踫觸到對方，但我不確定是臉還是手臂或其他部位，可是對方過後倒地後，是被其他人揮拳攻擊，那人不是我。”

他說，畫面清楚看到在“明佬”在倒地後是被其他人攻擊，同時也有人勸架，圖拉開兩人。

他說，若是他蓄意找碴、傷，他不會讓保鏢跟在其後，而是讓保鏢跑在前方。“如果我是為了打人而去，我不會戴著眼鏡去，我也不會在眼鏡被打落之後，忙著去找眼鏡，我也不會忙著去查看對方手上到底握著甚麼物件。”

他表示，事發單位是對方居住公寓的保安亭，對方一定是非常熟悉該地點，也知道閉閉路電視可拍攝到的角度，所以才如此有持無恐的“演戲”。

蕭家鋒說，在事發後，他還分兩車主動把6名涉及者載到旺沙馬朱警察局報案。“如果我是糾眾打人者，我還會載人去報案嗎？而且我還讓對方率先報案。”

他重申，他絕對沒有蓄意去打人，如果是他不小心傷到對方，他願意道歉，但若對方污衊他糾眾傷人，他卻不會沉默忍受。

不過，他表示如果有人民代議士或者律居中調解，他可以接受與對方和解。

這起“網紅明佬”和“網紅拿督斯里”槓上的事件是上週一凌晨2時左右，發生在文良港某公寓保安亭外，網紅明佬在事發後，通過社交媒體指控蕭家鋒糾眾恐嚇及毆打他，還被對方威脅帶往警察局報案。

調閱視頻調查證據呈副檢察司

另一方面，旺沙馬朱警區主任拉扎警監今日針對這起“打架”事件說，警方一共接獲9個相關的投報，並在調閱所有的閉路電視視頻後，將證據提呈給副檢察司定奪，副檢察司決定在本週內，援引刑事法典第323（蓄意傷人）條文提控3人，包括蕭家鋒和其兩名華裔友。

“警方的調查亦顯示蕭家鋒保鏢並牽涉其中。”

針對蕭家鋒指控在錄供時，查案官不允許其律師陪同一事，拉扎說，並非警方不讓律師進入，而是如果律師進入，警方也必須記錄他的陳述。但拉扎沒有加以詳細說明。

明佬：手筋已斷不可能攻擊對方

“網紅明佬”今日在“網紅拿督斯里”召開記者會後數小時，通過臉書直播反駁說他左手持械沖向對方。他說，他的左手手筋已斷，而且3根手指無法伸直，形同殘疾人士，就連東西都握不緊，根本就不可能攻擊對方。

他說，蕭家鋒記者上所說的都是一派胡言，他平日需要進行物理治療，左手根本無法握住10公斤的物品，如何使用左手攻擊人。

他也駁斥說，蕭家鋒三半夜前來其住家，卻說他是出於自衛才傷人，這個說詞根本不符合邏輯。

他也強調說，當晚是蕭家鋒及友人在現場圍堵他及毆打他，事發後也是他們強行將他帶往警局報案，而他是在不知情的情況下跟著去警局的。

他說，事件中誰是誰非，蕭家鋒的臨時保鏢是目擊證人，警方可以從該名保鏢中找出更多證據。