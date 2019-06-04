肩包遺留友人電召車 女子遭刷卡失3萬財物





（吉隆坡4日訊）一名27歲的旅行社華裔女領隊申訴，她於今年1月透過朋友認識一名當全職電召車司機的男子，結果好心讓他接載賺取收入，未料上個月她從土耳其回來吉隆坡，電召他來機場載她返家，結果其斜肩包遺留在車內時，對方竟不肯歸還她，還盜刷其信用卡，導致她損失逾3萬令吉財物。

這名來自吉隆坡的彭姓事主今天在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜陪同下在記者會上說，其中被盜走的逾5000美元（約2萬5000令吉）是公款，如今她正愁於如何清還公司這筆款項。

她道出，她是在今年1月透過朋友認識這名當全職電召車司機的男子，不過兩人僅透過微信聊天，不曾見面。不過，當她於上個月26日從土耳其回國時，聯絡對方前來吉隆坡國際機場載她回返位於文良港的住家，並承諾會付他80令吉車費。

司機承諾隔天歸還

她說，她當天晚上10時30分抵達機場，對方卻在1個小時15分後到達；對方基於遲到拒絕收車費，之後還請她夜宵賠不是。當凌晨2時回到家時，才發現斜肩包遺留在對方的車，因此聯絡對方後，對方承諾會在早上歸還我斜肩包。

“斜肩包內除了護照之外，還有屬於公司的5000美元、信用卡、手機和化妝品等等。我沒想到，當天中午12時致電對方卻聯絡不上，之後發現其中一張信用卡共被盜刷9093令吉40仙購買2臺手機，因此懷疑是對方所為。”

彭小姐說，她多次聯絡對方，甚至在朋友幫助下到母親家尋人，但徒勞無功，對方之後還將她的微信賬號拉黑。

針對此事，張天賜希望這名男子能現身交代，並奉勸民眾透過合法管道尋求電召車服務，以免類似事件發生。

男子還護照要求千元回報

彭姓女事主說，涉嫌將她的財物占為己有的男子，疑將事主的護照交給友人，後者假意撿獲護照“好心”歸還，卻向事主要求1000令吉作為回報。

她說，一名男子昨天晚上9時30分透過微信加她為友，聲稱是在茨廠街撿獲她的護照後，發現護照上寫著一組微信賬號而試著聯絡她，因此其要求對方拍下護照，發現該本確實是其護照，但是護照上的字跡並不是她的。

她說，她並沒有理會對方的要求，今早已到移民局補領新的護照。

針對上述事件，不甘無辜背負一筆債務的事主，也已向警方投報要求介入調查。