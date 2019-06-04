5排屋蓄水箱養孑孓 柏里必斯花園又有蚊症









（威南4日訊）5間單層排屋“Tangki”（蓄水箱）養孑孓，新邦安拔柏里必斯花園又有2名居民患蚊症。武吉淡汶區州議員吳俊益認為，如果屋子空置或屋主無法定期檢查和清理蓄水箱，應該拆掉蓄水箱直接使用自來水。

不止是花盆和容器，屋頂上的蓄水箱都成為衍生蚊蟲的溫床。柏里必斯花園舊式單層排屋住宅區，今早第二次發現屋頂上的蓄水箱有孑孓，衛生局官員一共檢查20個蓄水箱，其中5個有蚊子幼蟲，樣本已被採擷化驗。

因為2個多月爆發十餘宗蚊症，吳俊益服務隊、社管會、威省市政局及衛生局2週前在此地大掃除，所有花盆、容水器、垃圾無一檢漏，但找不到源頭，巡查隊最後發覺一間空置的角頭間單層排屋，大樹枝丫已伸長到屋頂，聯想到屋頂蓄水箱可能“內有乾坤”。

果不其然，當局在2間店屋和3間民宅共5間屋子的蓄水箱查出有孑孓，已化驗證實是黑斑蚊幼蟲。

第一次發現蓄水箱有孑孓的單位，是在大路店屋至二條路的單層排屋，這一帶也是最多人患骨痛熱症的地方，甚至一間屋子三四人中招。而今早，大隊是在柏里必斯第1條路與柏里必斯第7巷共同的后巷出動雲梯巡查。

衛局查20蓄水箱

吳俊益受詢時指出，他昨晚接到呈報，指這兩天柏里必斯花園又發生2宗蚊症，所以今早馬上要求市政局和衛生組前來巡查。

“其中一名患者是第2巷的老婦，她已經是第二中骨痛熱症，另一名是第1條路28歲的女子，這兩條路橫豎成T形，和第一次大掃除的地方非常靠近。”

他說，衛生組官員爬上屋頂一間間檢查，之前發現的蓄水箱蓋是經年累月暴曬已經凹下形成碗狀，不僅積水也有孑孓繁殖。而這次，有些沒有蓋，有些蓋不緊有縫隙，導致蚊子飛進去產卵繁殖。

衛生局暫時沒有發出罰單，5個有孑孓的儲水箱放水清理。

柏里必斯花園是個很大的住宅區，單層排屋上的蓄水箱或許已經成為“蚊穴”，有待一一揭發，對此吳俊益促請屋主合作，每戶自行檢查蓄水箱，確保箱蓋關密，如果箱蓋已經曬凹形成碗狀，必須換掉以免積水。（CSH）