萊納斥社運分子 地下水污染論製造恐慌





（八打靈再也4日訊）馬來西亞萊納稀土廠董事經理拿督馬沙阿末聲稱，反萊納社會運動活躍分子發表有關地下水誤導性言論，是意圖制造恐慌，讓民眾對萊納的營運感到不安。

在對反萊納社會運動活躍分子的言論表示感到失望的同時，他於今日發出的文告中，也指正確的科學數據調查已經證明這些人的指責不實。

“政府的調查結果與萊納所進行的地下水檢測及分析結果一致。”

馬沙阿末在與馬來西亞萊納總經理（放射性安全、法規及遵循）依斯邁共同發出的文告中指出，水務、土地及天然資源部長希維爾早前已表明，在關丹萊納稀土廠地區進行的最新檢測，顯示地下水已經不再受到重金屬的污染。

地下水恢復正常水平

“根據能源科藝環境部副秘書長納古仁德蘭，萊納稀土廠附近的地下水重金屬含量飆升並非源自萊納，內閣審查委員會之前的報告指該處地下水重金屬超標，只是‘一次性’的飆升，之後已恢復到正常水平。”

“我們對於希維爾和能源科藝環境部的談話表示歡迎。”

馬沙阿末說，與萊納稀土廠有關的是兩種殘留物是，屬於一種合成石膏（synthetic gypsum）的底流中和固體（NUF）廢料；以及屬於一種磷酸鐵（iron phosphate）物質的水瀝濾淨化固體（WLP）。

“反萊納分子指水瀝濾凈化固體是一種天然放射性物質（NORM），可是，萊納的生產過程中並沒有低水平的科技增強、天然放射性的物質。”

他表示，國際原子能機構、國會遴選委員會的技術專才、希盟執行檢討委員會的科學家們都已經確認有關物質屬於低風險物質。

他指出，馬來西亞科學學術中心也要求政府，依據科學做出決策，而非反萊納分子毫無根據的指責。

他說，根據國際良好實踐，以及馬來西亞萊納所獲得的執照條件，該公司必須對如何安全地使用水瀝濾淨化固體廢料進行研究。

“國際原子能機構（IAEA）建議的策略是稀釋與分數，以‘從搖籃到搖籃’（Cradle-To-Cradle）的方式處理殘留物。”

馬沙阿末說，馬來西亞萊納研究把水瀝濾淨化固體及底流中和固體制作成土質改良劑“CondiSoil”，改善有問題的土壤，以便適合用於農業。

他宣稱，CondiSoil被研究科學家確認是處理廢料的最佳方案，博大的教授哈納菲和三蘇丁、國大教授沙希賓和馬來西亞農業發展研究所（MARDI）的研究員，已進行了大量的科學實驗，而且這些研究已經在國際科學界發表並且獲得政府相關單位接納。

“萊納將會繼續與各個相關的政府單位合作，推行合適的解決方案。”

他認為，馬來西亞萊納所產生的水瀝濾淨化固體及底流中和固體廢料，與馬來西亞目前進口的成分相等，因此可以取代這些進口的物質，以支持馬來西亞的經濟價值與發展。”