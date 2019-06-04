ETS增班次搶生意 加央長巴生意慘淡





（加央4日訊）便宜、快捷又方便的電動火車（ETS）在開齋節期間增加班次搶生意，7趟從巴東勿剎南下的列車車票全部售罄，以致加央長途巴士業者個個抱怨車票賣不完，生意慘淡。

本報記者今日前往亞婁火車站及加央打石山路的長巴總站採訪，本月6日至10日從巴東勿剎南下的6趟列車，包括額外增加一趟的列車，所有車票都已售罄，目前只有南下巴生谷還剩一半座位。

該處數家長巴售票柜台人員抱怨，近兩年佳節時期的長巴票售賣情況都很差，大多數遊子都改搭省時的電動火車及廉價航空。

每日從加央南下都門吉隆坡的長途巴士服務超過15趟次，但長巴票价是依据巴士類型，即單層或雙層巴士与經濟及豪華車座而定，价格介于47令吉至66令吉之間，同時一般長巴公司也沒設有樂齡人士、幼童或殘疾人士的特惠票价。

幼童樂齡障者享半价

反觀電動火車從吉隆坡往返玻璃市，車票為98令吉（Platinum級）及73令吉（Gold級），而且幼童、樂齡人士及殘疾人士購票還可享有半价优惠。

與長途巴士相比，搭乘電動火車的車程約5小時，巴士卻需耗上7至8小時，這不包括南北大道交通堵塞等意外事件。

他們也表示，即使玻璃市沒有機場，不過毗鄰吉打州的甲拋吧底機場，距離玻州僅45分鐘車程，不少人也會選購廉價機票，最低機票价只50令吉，且飛行時間約1小時。

此外，亞婁火車站柜台職員披露，往返北海与巴東勿剎的短程電動火車（Komuter)不會在開齋節首日減少行駛班次，一切依照原定時間開行。