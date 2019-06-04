亨德森范迪克化友為敵 英荷料對攻爭決賽

（里斯本4日訊）首屆歐洲國家聯賽半決賽將於周中在葡萄牙進行，長久與冠軍頭銜無緣的傳統強旅英格蘭和荷蘭，肯定不會放棄這個機會。歐冠冠軍利物浦陣中擁有不少英格蘭和荷蘭球星，他們將在本場“化友為敵”。

英格蘭將有機會贏得1966年世界杯以來首個冠軍。荷蘭也可能舉起1988年歐洲杯以來的首座獎杯。

凱恩：比賽會很開放

關於對手荷蘭隊，英格蘭隊長凱恩賽前表示：“這將是一場困難的對決，因為荷蘭的狀態也非常好。雖然過去幾年荷蘭的表現讓人失望，但現在他們已經強勢復甦了。和我們類似，他們也是從一個非常困難的小組中突圍。我們準備好迎接挑戰了。這可能會是一場很開放的比賽。我們希望能展現出在世界杯上的經驗和狀態，找到進入決賽的機會。”

對於英格蘭在歐國聯的前景，凱恩說：“距離1966年英格蘭隊奪得世界杯的故事已經過去太久了，所以我們會努力把握好這次爭奪冠軍的機會。我們希望贏得冠軍獎杯。我覺得如果能贏得歐國聯的冠軍，這會對這支球隊的未來產生非常重要的影嚮。小組賽我們和克羅地亞以及西班牙分到一組，比賽很艱苦。現在球隊的狀態很好，希望在之後的比賽能把好狀態延續下來。”

英格蘭有多達7名球員參加決賽，當中3人是利物浦的阿諾德、戈麥斯和亨德森，另外4人是熱刺的丹尼羅斯、迪爾、凱恩和阿里。這7名球員此前未能參與國家隊的集訓，他們要在高強度的歐冠決賽後與國家隊會合，體能肯定受到影嚮。

英球星體能受影響

荷蘭隊長范迪克將與另一名同樣效力利物浦的維爾納杜姆對壘身為英格蘭國腳的利物浦隊友阿諾德、戈麥斯和亨德森。他們剛協助利物浦奪得歐冠冠軍，但在幾天後又要對決，這樣的情況有點微妙。

范迪克透露在歐冠決賽結束後只睡半小時，但為了歐國聯半決賽，他會盡快做出調整。范迪克說：“

在歐冠決賽結束後的36個小時後，我和維爾納杜姆就一起直接飛赴葡萄牙，之後進行兩天訓練就比賽，我們會竭盡所能，如今也信心滿滿。希望英格蘭會稍微洩氣一些，畢竟有那麼多熱刺球員。”

荷蘭主帥科曼表示：“歐國聯並不是最重要的獎杯，但我們還是想贏得它。”

歐足協日前確認，歐國聯半決賽和決賽將啟用視頻助理裁判（VAR）。VAR已經在俄羅斯世界杯、歐冠淘汰賽階段、歐洲聯賽決賽以及多國聯賽中得到採用。