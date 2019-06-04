反貪會換主席 蘇克里辭職 拉蒂法上任











（八打靈再也4日訊）捍衛自由律師團執行董事拉蒂花受委為反貪污委員會主席。

首相辦公室於今日的在開齋節宣布，委任拉蒂花為反貪會主席，以取代縮短任期的原任主席拿督斯里莫哈末蘇克里。

在共3段文字的文告中，首相辦公室指出，根據《2009年反貪汙委員會法令（第694法令）》第5（1）條文，國家元首陛下已禦準委任拉蒂花為反貪會主席，2年任期從今年6月1日起生效。

“這項任命是朝向政府機構改革進程的一個重要步驟。”

曾是人民公正黨法律局主任的拉蒂花，目前沒有任何黨職，只保留普通黨員身分。

首相辦公室在文告中也指出，蘇克里要求縮短服務合約的申請也獲得國家元首禦準。

政府感謝蘇克里貢獻

“政府感謝蘇克里在出任反貪會主席的期間，為國家作出的許多貢獻。”

現年59歲的蘇克里在反貪會任職長達32年，其主席任期原本是到2020年5月17日屆滿。

蘇克里是在希望聯盟去年上臺後，5月間回到反貪會出任主席。他在509大選前，曾因參與調查一個馬來西亞發展公司案而遭調職，並於2016年退休。

拉蒂花曾任公正黨法律局主任

拉蒂花出生於印度西南部的喀拉拉邦（Kerala）。是一名人權社運分子、政治人物和律師，曾擔任公正黨法律局主任以及宣傳主任，也曾是八打靈再也市議員。

拉蒂花曾是Messrs Daim & Gamany的執業律師，並在2011年與人權律師艾力鮑爾森以及蘇仁登等等的律師，聯合創辦捍衛自由律師團。

捍衛自由律師團的宗旨是推動司法改革、捍衛自由人權以及維護馬來西亞人民的權力。

拉蒂花擔任捍衛自由律師團的顧問一職直到2018年，隨後被受委為執行董事。

吁遵守希盟宣言承諾

在希盟執政後，拉蒂花呼籲希盟政府必須遵守《希盟宣言》的承諾，廢除國家安全理事會法令，以確保前朝政府的濫權成為過去。

在今年1月份，拉蒂花也以捍衛自由律師團執行董事的身分，促請希盟政府必須公開體制改革委員會（IRC）的報告，並立即生效。她也批評公正黨在州主席職的安排上，沒有依基層的意願處置，反而只照顧朋黨及裙帶。

拉蒂花也曾批評希盟召開記者會接納小六生把撲滿捐獻給希望基金之舉。

她說，小朋友可以表達愛國之心，但希盟不應召開記者會接納小朋友捐出的錢，並指這種“搞噱頭”手法已經太過火。

此外，拉蒂花也曾在去年炮轟副首相拿督斯里旺阿茲莎，指後者企圖以吉蘭丹未成年少女是“自願”嫁給44歲男子的說法，意圖淡化另一起“混亂”的童婚事件。

拉蒂花認為，旺阿茲莎的言論是不負責任，且讓人無法接受。

蘇克里曾因查納吉案提早退休

在任職反貪會副主席期間，蘇克里曾因領導調查前首相拿督斯里納吉涉及的26億政治獻金案及SRC國際公司案，被冠上密謀顛覆政府的罪名，並於2016年提早退休，過後“逃”到美國華盛頓。

2016年7月29日，反貪會同時歡送主席丹斯里阿布卡欣、兩名副主席，即蘇克里和拿督斯里慕斯達法榮休。

蘇克里在歡送會上忠告反貪會官員，必須依法調查與裁決案子。

在這之前，蘇克里兩名屬下，即負責領導調查26億令吉政治獻金及一個馬來西亞發展公司前子公司SRC國際有限公司弊案的巴里和前任反貪會策略通訊組主任羅海紮，曾一度被政府“紀律處分”，調到首相署服務，惟兩人於次日又被恢復原職。

蘇克里當時曾表示，反貪會的調查工作受到外力幹預，但他們不會因此而停止調查，並願意以被換走的代價，力保兩名被調職的下屬。

希望聯盟於2018年5月9日大選贏得中央政權後，首相敦馬哈迪於同年5月17日重新委任蘇克里為反貪會主席，領導更嚴厲的打貪任務，首要職責就是調查一個馬來西亞發展公司舞弊。

民眾在蘇克里回歸，才知道反貪會官員當時面對種種威脅，包括在家里收到子彈、WhatsApp威脅及派人傳話。

蘇克里在重任反貪會主席之後召開的記者會上說，他在卸職後前往美國，雖然故意放風聲說本身人在沙地阿拉伯，行蹤卻依然被人掌握與監視。由於擔心人身安全，他轉到紐約市，向當地警察局的朋友求助，獲3名保安保護一個星期。

他說，他和阿布卡欣作為反貪官員，當年只是履行職責要調查涉貪者，卻被指控串謀試圖顛覆政府，有心人士還放話會逮捕及扣留他。