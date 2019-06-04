【中美貿易戰】 中發赴美留學預警 美強調歡迎“合法”中國學生





（北京、華盛頓4日訊）繼貿易及科技後，中美貿易戰下一個戰場將針對人才，據報美國政府已開始審查與中國有關係的學者及限制向中國發學生簽證。中國教育部昨天發布留學預警，呼籲學生和學者要做好風險評估。

中國教育部新聞辦主任續梅說，一段時間以來，中方部分赴美留學生遭遇簽證受到限制、周期延長、有效期縮短以及拒簽率上升等情況，對中留學生赴美學習或順利完成學業造成影響。教育部提醒學生和學者需在留學前增強防範意識，做好相應準備。

但她指出，盡管中美經貿摩擦，中國學生赴美留學的總體形勢仍保持平穩，美國高校對華合作的態度仍保持開放。

首3月拒簽率達13.5%

教育部國際合作與交流司副司長徐永吉說，根據國家留學基金管理委員會的統計，2018年中國計劃公派赴美留學1萬313人，其中因簽證問題無法赴美的331人，占計劃派出人數的3.2%。而在今年首3個月，中方計劃赴美留學1353人，因簽證問題未能成行182人，占計劃派出人數逾13.5%。

徐永吉指，美國自去年以“反間諜”為由以來，註銷或重新審查中留學生的簽證，從自然科學向社會科學擴散。近期美方還取消一批中方從事中美關系研究的學者的10年簽證，種種行為已傷害中國在美留學人員。他希望美方盡快糾正錯誤做法。

美承認加強審查簽證

對於中方的說法，美國國務院強調歡迎中國公民“合法”留學美國，但承認將在中國學生申請簽證時加強審查。

國務院發言人發表聲明回應說：“我們歡迎中國學生和學者前來美國進行合法的學術活動。”聲明說，美國發現愈來愈多外國情報組織招攬在美的留學生，“因此，我們決定為合法遊客提供最高質素的服務，這類遊客佔美國簽證申請者的大部分。”

中國學生人數減少，對美國來說可能會代價高昂。中國是美國校園中最大的留學生來源，去年就有36萬人入學，其中有許多人是支付昂貴的全額學費。

美回應中國白皮書

抨華扭曲談判本質

美國政府回應中國前天發表的白皮書，指責中國正在尋求一種“推卸責任”的策略，歪曲了兩國貿易談判的本質。

美國貿易代表署、財政部發表聯合聲明，重申上述看法，表示中國談判代表在一些已基本達成的協議中，對重要內容有所變卦，其中包括一項強制執行條款。

美方並反駁中國說法，強調從未威脅中國主權。聲明說：“我們堅持要中方承諾執行要點，和威脅中國主權一點關係也沒有。”

否認威脅中國主權

對於中國國務院的白皮書指摘美國在談判期間三次出爾反爾，並指美國貿易霸凌行徑殃及全球，美國反駁指中國使用推卸責任及怪罪他人的策略，並對此感到失望。