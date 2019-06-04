賀一航大腸癌病逝 終年64歲









台湾综艺大哥贺一航因大肠癌病逝，终年64岁。贺一航自2011年发现罹患大肠癌第3期，开刀后不接受化疗，就连健康检查也没有定期做，一度传出痊愈好消息，没想到周一晚却传出他因病逝，艺人余天也出面证实这项噩耗。

贺一航病逝消息传出后，余天也向媒体证实消息，贺一航已经走了，自己正在前往荣总路上，他悲痛表示：“打给贺一航老婆哭得很厉害。刚刚走的。”

本名为曾新民的贺一航，在进入演艺圈之前，一共当了8年的伞兵。当年退伍后，贺一航早期和猪哥亮合作歌厅秀，师徒俩迅速窜红，之后星路大开，2006年更凭藉与澎恰恰搭档主持的《黄金夜总会》，夺下金钟奖“歌唱综艺类最佳主持人奖”（图右），之后也主持多档节目，并参与各类戏剧演出，早已是观众们心中的熟面孔。

演艺圈内包括猪哥亮、李国修等人，都是因为罹患大肠癌病逝。然而，贺一航8年前被诊断出罹患大肠癌时，仅开过一次刀，后来相隔3个月再回诊，面对医生询问是否要接受化疗？他当时仅回了一句，“要考虑一下。”之后就再也没再进过医院，就连健康检查也没做过。

不过，贺一航过去对此低调不谈，是因为怕会误导民众效仿，对于抗癌，他自己有一套想法，除了改变生活上的习惯，维持良好作息之外，他也会做气功、按摩，并且保持愉快心情去对抗病魔，就这样撑了整整8年。没想到，如今他仍不敌病魔，病逝于荣总，突如其来的噩耗，震惊整个台湾娱乐圈。

20年前“死亡密碼”現恐怖巧合

贺一航6月3日晚间因大肠癌病逝，终年64岁，有网友翻出他20多年前在节目上扮乩童起乩的片段，当时他报出一个明牌数字“63、64”，还随口抛出一句：“有中没中都是你家的事！”让网友吓得发毛：“恐怖的巧合！”

有网友在“灵异公社”发文，直言：“这篇没有灵异，只是太巧合。”