CNN Travel亞洲最佳旅遊景點 檳城入榜





（檳城4日訊）全球知名旅遊媒體CNN Travel列出17個亞洲最佳旅遊景點，檳城名列榜中。該美國廣播媒體解釋檳城入榜原因：“結合各種城市、島嶼的地方，值得探索。”

CNN Travel也指位於馬來西亞西海岸的檳城，是美食和建築學愛好者的天堂。

“檳城的主要城市喬治市是個理想家園，這得益於充滿活力的城市景觀，還有英國殖民時期的建築物、佛寺等。這個沿海城市被稱為世界美食天堂，有各種美味的馬來、中式及印度美食，你一定會喜歡福建面（蝦面）、烤肉麵包（印度風味）及叻沙。”

榜上有名的還有印尼的峇里島及日惹、老撾的琅勃拉邦、日本的京都、印度的拉賈斯坦邦、中國的香港、長城及西安、馬爾代夫、柬埔寨的暹粒、斯裡蘭卡、泰國的清萊、越南的河內及富國島（Phu Quoc）、不丹、尼泊爾的加德滿都、菲律賓的El Nido以及韓國的首爾。

這不是檳城首次因美食和景點受到國際媒體的認可，今年3月，檳城曾被CNN Travel列為全球最佳旅遊的最佳地點之一，與西班牙、希臘和美國等熱門國家齊名。

喬治市還被美國商業雜誌《福布斯》評為2016年第10大最佳預算旅遊景點。

《洛杉磯時報》也在2016年將檳城列為16個必游的景點。